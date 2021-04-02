Мэр Жодино о том, почему чиновникам полезно встречаться с молодёжью: «Иногда какие-то вопросы мы считаем второстепенными»

Новости Беларуси. В Жодино прошла диалоговая площадка молодых специалистов с председателем горисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее проводят не первый год. Подобные встречи стали еще одной формой прямого контакта власти и молодежи. В качестве собеседников – специалисты, которые только пришли по распределению. Вопросы у них самые разные. Интересует молодежь строительство жилья, транспортное сообщение и организация досуга. Обсуждалась также возможность будущих стажировок и модернизация оборудования на предприятиях.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Такие встречи позволяют, во-первых, наладить контакт между собой, между предприятиями, и у молодежи, особенно первые два года, еще есть запал, есть энергия. Это полезно не только для самих молодых специалистов, но и для нас, так называемых чиновников, у которых иногда где-то и глаз замыливается, иногда какие-то вопросы мы считаем второстепенными. Они должны обострять эти вопросы.

Елена Каюмова, инженер-эколог БелАЗа:

Понравился данный формат встречи, так как это диалог, живое общение. Это, как сказали в самом начале, не с трибуны, не свысока. Это общение, тем более учитывается мнение, люди хотят знать мнение молодежи.