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«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр

08 апреля 2021 12:58
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Новости Беларуси. Защита персональных данных сегодня – задача первостепенной важности. А потому с этого дня, 8 апреля, можно повысить квалификацию в Национальном центре обмена трафиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр-1

Основное направление обучения – информационная безопасность. Уже разработано порядка 12 образовательных программ. Ключевая цель – дать слушателям не столько теорию, сколько практические навыки для дальнейшей защиты информации.  

Кстати, сам центр начал свою историю год назад, но занятия проходили на арендованных площадях. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что направление актуально, ведь за полгода обучение прошло около трех сотен слушателей.  

«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр-4

Татьяна Туромша, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:   
Информатизация проникла во все сферы нашей жизни, и поток информации с каждым днем становится все больше. И просто хранить информацию станет недостаточно. Очень важно становится уметь защитить информацию. Кто является нашими слушателями? Конечно, это прежде всего руководители подразделений всех сфер Республики Беларусь в области защиты информации и технические специалисты, непосредственно в обязанности которых входит защита информации в организации, где они работают.  

«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр-7

Евгений Свирский, кандидат физико-математических наук:
Необходимо выстраивать систему требований, которая, по нашему мнению, с некой долей вероятности защитит наши интересы. Это теоретически. А практически реализовать это все в организационных документах, в программном, аппаратном расширении.

«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр-10

В планах – открыть набор слушателей и по новым программам: «Защита персональных данных» и «Электронное правительство». Учеба длится около двух недель.

# It-технологии # общество # Татьяна Туромша # Евгений Свирский # Фотофакт

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