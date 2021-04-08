«Очень важно становится уметь защитить информацию». В Минске открылся уникальный образовательный центр

Новости Беларуси. Защита персональных данных сегодня – задача первостепенной важности. А потому с этого дня, 8 апреля, можно повысить квалификацию в Национальном центре обмена трафиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное направление обучения – информационная безопасность. Уже разработано порядка 12 образовательных программ. Ключевая цель – дать слушателям не столько теорию, сколько практические навыки для дальнейшей защиты информации. Кстати, сам центр начал свою историю год назад, но занятия проходили на арендованных площадях. И уже сейчас можно с уверенностью сказать, что направление актуально, ведь за полгода обучение прошло около трех сотен слушателей.

Татьяна Туромша, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:

Информатизация проникла во все сферы нашей жизни, и поток информации с каждым днем становится все больше. И просто хранить информацию станет недостаточно. Очень важно становится уметь защитить информацию. Кто является нашими слушателями? Конечно, это прежде всего руководители подразделений всех сфер Республики Беларусь в области защиты информации и технические специалисты, непосредственно в обязанности которых входит защита информации в организации, где они работают.

Евгений Свирский, кандидат физико-математических наук:

Необходимо выстраивать систему требований, которая, по нашему мнению, с некой долей вероятности защитит наши интересы. Это теоретически. А практически – реализовать это все в организационных документах, в программном, аппаратном расширении.