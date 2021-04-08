Начинала с самых низов и доросла до заместителя гендиректора. Что рассказывают представители лучших коллективов?

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 8 апреля вручил государственные награды 45 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались представители лучших трудовых коллективов, благодаря слаженному и кропотливому труду которых развиваются не только отдельные регионы, но и вся страна. Большая часть государственных наград сегодня предназначалась работникам сельского хозяйства.

Как отметил премьер-министр, это одна из самых сложных и многоплановых отраслей экономики. В целом промышленность достойно проявила себя за 2020 год, несмотря на мировые трудности. И в этом заслуга людей. Среди удостоенных наград многие имеют стаж работы более 30 лет на одном предприятии – это агрономы, трактористы, бригадиры, экономисты и руководители.

Тамара Бесценная, главный экономист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белая Дуброва»:

После окончания Горецкой академии я пришла работать в 89-м году и до сих пор работаю. Корнями проросла, я там родилась и там пригодилась. И даже отмечена такой наградой. Это волнительно, конечно. Это не только моя заслуга, это заслуга всего нашего коллектива и района, потому что сейчас у руля наши молодые кадры, можно сказать, наши ученики.

Олег Холенков, директор Могилевской областной проектно-изыскательской опытной станции агрохимизации:

В народе как говорят: что положил на тарелку, то и съешь. Точно так же, как наша служба, чем занимается: что вложили в землю, в почву, то и пожнем. Эта награда как бы и радует, радость какая-то есть, радость мне, близким моим, коллективу, и в то же время ответственность повышает.

Отрадно, что среди награжденных – молодые специалисты, которые успели пройти карьерную лестницу от рабочих должностей до руководства коллективом. Сегодня они мотивированные и самоотверженные, глядя на примеры опытных специалистов, стремятся к собственным трудовым достижениям.

Наталья Велюгина, заместитель генерального директора по производству Оршанского льнокомбината:

Начинала с самых низов, с оператора ЭВМ, и потихонечку доросла до заместителя генерального директора. Главное – не бояться, и главное для меня – это не сидеть в кабинете (если тебе дали должность, то ты сидишь в кабинете), пытаться вникать. Когда ты сам что-то знаешь, ты можешь тогда руководить этим процессом. И один из основных успехов – это хорошая команда.