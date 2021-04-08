Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти

Новости Беларуси. Третье с начала года. В Беларуси открыли новое месторождение нефти – Гурьяновское. Оно находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной оценке, геологические запасы здесь могут составить 600 тысяч тонн. Нефтяники ожидают получить на скважинах фонтанный приток нефти. Ранее в 2021 году уже сообщалось об открытии Ново-Домановичского и Восточно-Избыньского месторождений. Таким образом, разведанные запасы в 2021-м смогут обеспечить объемы годовой добычи черного золота, а это более полутора миллиона тонн.

Сергей Шевеленко, заместитель начальника управления «Речицанефть» компании «Белоруснефть»:

По очень осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток на уровне порядка 20-30 метров кубических в сутки, что для нашего региона вполне достойный показатель. В перспективе, конечно, с применением новейших технологий по освоению, думаю, мы можем здесь ожидать и до 50 тонн в сутки.

Петр Повжик, заместитель генерального директора компании «Белоруснефть»:

Благодаря активному наращиванию геологоразведочных работ за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов за счет открытия составил 7,5 миллиона тонн. С 2018 года мы стабильно вышли на 100-процентную компенсацию добываемой нефти приростом извлекаемых запасов.