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Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти

08 апреля 2021 11:24
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Новости Беларуси. Третье с начала года. В Беларуси открыли новое месторождение нефти – Гурьяновское. Оно находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти-1

По предварительной оценке, геологические запасы здесь могут составить 600 тысяч тонн. Нефтяники ожидают получить на скважинах фонтанный приток нефти.  

Ранее в 2021 году уже сообщалось об открытии Ново-Домановичского и Восточно-Избыньского месторождений. Таким образом, разведанные запасы в 2021-м смогут обеспечить объемы годовой добычи черного золота, а это более полутора миллиона тонн.

Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти-4

Сергей Шевеленко, заместитель начальника управления «Речицанефть» компании «Белоруснефть»:  
По очень осторожным оценкам геологических служб, ожидается фонтанный приток на уровне порядка 20-30 метров кубических в сутки, что для нашего региона вполне достойный показатель. В перспективе, конечно, с применением новейших технологий по освоению, думаю, мы можем здесь ожидать и до 50 тонн в сутки.  

Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти-7

Петр Повжик, заместитель генерального директора компании «Белоруснефть»:  
Благодаря активному наращиванию геологоразведочных работ за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти. При этом прирост извлекаемых запасов за счет открытия составил 7,5 миллиона тонн. С 2018 года мы стабильно вышли на 100-процентную компенсацию добываемой нефти приростом извлекаемых запасов.  

Заместитель гендиректора «Белоруснефти»: за последние 5 лет в регионе мы открыли уже 8 новых месторождений нефти-10

Результаты бурения в центральной части Припятского прогиба говорят о высокой перспективности региона. В ближайшие два года здесь продолжат активные изыскательские работы. По статистике 6 из 10 поисково-разведочных скважин в Беларуси дают промышленный приток нефти.  

# Нефть в Беларуси # общество # Сергей Шевеленко # Петр Повжик # Фотофакт

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