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Флот «Белавиа» пополнился ещё одним самолётом

08 апреля 2021 11:50
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Новости Беларуси. Парк самолетов национального авиаперевозчика пополнился современным лайнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флот «Белавиа» пополнился ещё одним самолётом-1

Boeing 737-8 прибыл из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск 8 апреля после полудня. Дальность полета этой модели превышает 6700 километров, скорость – 842 километра в час. В эконом-классе 162 кресла, 12 в бизнес-классе. По каким маршрутам будет летать лайнер, определят позже.

Это не первая новинка в парке авиакомпании: в марте его пополнил бразильский Embraer 195-E2. Еще один поступит до конца апреля. В этом году «Белавиа» планирует вывести из обращения самые старые модели Boeing-737.

# Самолет # общество # Фотофакт

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