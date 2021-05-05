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USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов

05 мая 2021 20:30
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первую партию электробусов. Это десяток машин, окрашенных в фирменные цвета перевозчиков: четыре желтых предназначены для Минска, а шесть зеленых отправятся в областные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электробус МАЗ создан на базе дизельного автобуса третьего поколения и максимально унифицирован с ним. Полноценный переход на светодиоды, внедрение USB-зарядок, камер видеонаблюдения, датчиков и радаров – в электробусе все это выглядит еще органичнее, чем в традиционном транспорте. И что важно – расход энергии на эти опции минимальный.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-1

В электрических «зубрах» 18 батарей. Они обеспечат запас хода до 300 километров.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-4

Такая мощность позволит совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечит бесперебойную работу в течение смены. Подпитываться электроэнергией техника будет ночью, полная зарядка при максимальном токе займет не более 4 часов.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-7

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Электробусы прошли все заводские испытания, мы получили полное подтверждение. Но нам нужна сегодня более широкая информация непосредственно с мест эксплуатации, для чтобы понимать, как двигаться дальше. Но есть уверенность, что, еще раз говорю, транспорт будет работать, и сегодня есть уже новые заказы. Не буду раскрывать свои тайны, но они есть, и они за пределами нашего государства. Поэтому мы вступили в эту драку, мы знаем, что есть у нас конкуренты, которые хотят нас опередить. Наша задача – вовремя и быстро дорабатывать, если возникают какие-то вопросы, и производить очередное количество такой техники.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-10

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «‎МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Мы начали с электробусов, мы делаем сегодня троллейбусы. Мы видим для себя целую линейку развития и видим перспективы данного продукта на всех сопредельных рынках близлежащих государств. Он хорошо зарекомендовал себя в Киеве, он хорошо себя зарекомендовал в Санкт-Петербурге, то есть это продукт, который конкурентоспособен, технологичен, и, мы надеемся, он будет иметь большую долю на рынке.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-13

Напомним, выпустить первую партию электробусов МАЗ было поручением Президента. Предприятию удалось за год не только произвести технику, но и сформировать кластер по разработке и сборке электротранспорта.

USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов-16

Работа велась конструкторами Минского автозавода в сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения. Такая кооперация позволила вывести на новый уровень научно-технический потенциал страны в машиностроительной сфере. Совместная работа будет продолжена.

# Транспорт Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Валерий Иванкович # Фотофакт

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