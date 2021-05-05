USB-зарядка, камеры видеонаблюдения и запас хода на 300 километров. МАЗ выпустил первую партию электробусов

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод выпустил первую партию электробусов. Это десяток машин, окрашенных в фирменные цвета перевозчиков: четыре желтых предназначены для Минска, а шесть зеленых отправятся в областные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электробус МАЗ создан на базе дизельного автобуса третьего поколения и максимально унифицирован с ним. Полноценный переход на светодиоды, внедрение USB-зарядок, камер видеонаблюдения, датчиков и радаров – в электробусе все это выглядит еще органичнее, чем в традиционном транспорте. И что важно – расход энергии на эти опции минимальный.

В электрических «зубрах» 18 батарей. Они обеспечат запас хода до 300 километров.

Такая мощность позволит совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечит бесперебойную работу в течение смены. Подпитываться электроэнергией техника будет ночью, полная зарядка при максимальном токе займет не более 4 часов.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Электробусы прошли все заводские испытания, мы получили полное подтверждение. Но нам нужна сегодня более широкая информация непосредственно с мест эксплуатации, для чтобы понимать, как двигаться дальше. Но есть уверенность, что, еще раз говорю, транспорт будет работать, и сегодня есть уже новые заказы. Не буду раскрывать свои тайны, но они есть, и они за пределами нашего государства. Поэтому мы вступили в эту драку, мы знаем, что есть у нас конкуренты, которые хотят нас опередить. Наша задача – вовремя и быстро дорабатывать, если возникают какие-то вопросы, и производить очередное количество такой техники.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «‎МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы начали с электробусов, мы делаем сегодня троллейбусы. Мы видим для себя целую линейку развития и видим перспективы данного продукта на всех сопредельных рынках близлежащих государств. Он хорошо зарекомендовал себя в Киеве, он хорошо себя зарекомендовал в Санкт-Петербурге, то есть это продукт, который конкурентоспособен, технологичен, и, мы надеемся, он будет иметь большую долю на рынке.

Напомним, выпустить первую партию электробусов МАЗ было поручением Президента. Предприятию удалось за год не только произвести технику, но и сформировать кластер по разработке и сборке электротранспорта.