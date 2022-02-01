«Очень важная для нас встреча». В Санкт-Петербурге может появиться белорусский транспорт

Между партнерами есть проекты, которые давно успешно реализуются. Уже существуют и новые договоренности. Например, о поставках в Северную столицу нашего транспорта: автобусов и троллейбусов. Кроме того, Минск может предложить ряд инициатив по строительству, благоустройству, социальной сфере, молодежной политике. У наших городских служб здесь большой опыт. Говорили и о роли местного самоуправления.

Андрей Бугров, п редседатель Минского городского Совета депутатов: Мы как раз таки обсуждаем те вопросы, которые интересуют жителей Питера и жителей нашей прекрасной столицы. Мы говорим о местном самоуправлении, о молодежной политике. У нас огромная тема для разговоров, и я уверен, что она будет результативной, потому что мы готовы сотрудничать и делать еще более близкими, теплыми наши профессиональные отношения.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

Очень важная для нас встреча, для Петербурга очень важно, потому что очень много проектов как в сфере взаимодействия с точки зрения бизнеса, потому что сейчас обновляется очень серьезно парк, идет транспортная реформа в Петербурге, достаточно большое количество мы закупаем троллейбусов. Основное для нас, конечно, та как мы являемся избранниками народа, это народная дипломатия. Чтобы люди, живущие в Минске и Санкт-Петербурге, стали еще ближе.

Кроме того, есть планы развивать сотрудничество в сфере образования, науки, медицины. Есть перспективные наработки, которые могут стать практико-ориентированными.