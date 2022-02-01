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Стартовал историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Около 400 школьников исследуют места боевой славы района

01 февраля 2022 19:54
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Новости Беларуси. В Полоцке 1 февраля дали старт региональному историко-образовательному проекту «Полоцкий рубеж». Его участниками стали 23 поисково-исследовательских отряда из школ города и района, а это около 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждого отряда разработан «Маршрут памяти», который пролегает по героическим местам боевой славы района.  

Стартовал историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Около 400 школьников исследуют места боевой славы района-1

Во время наступления вражеских войск в июне 1941 года на территории Полоцкого района наши защитники на протяжении трех недель мужественно держали оборону, чем и сорвали план блицкрига. Здесь проходила линия укрепительного района. На сегодня уже найдены около 200 долговременных огневых точек или ДОТов, которые становятся объектом исследования наследников Победы.  

Стартовал историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Около 400 школьников исследуют места боевой славы района-4

Кирилл Литвинович, ученик средней школы № 1 Полоцка:  
Я видел разрушенные ДОТы. По сути, в таких коробках сидели люди. Они не могли не отойти, ничего. Они сражались до последнего, то есть какое мужество должно быть.  

Стартовал историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Около 400 школьников исследуют места боевой славы района-7

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:  
Возникала такая идея в Год исторической памяти – обобщить всю ту работу, которая шла, и именно преломить ее через воспитательный процесс наших детей, в первую очередь школьников.  

Стартовал историко-образовательный проект «Полоцкий рубеж». Около 400 школьников исследуют места боевой славы района-10

По завершении проекта в Полоцком районе будет создан туристско-образовательный маршрут. По следам юных поисковиков сможет пройти абсолютно каждый житель нашей страны. А исследовательским отрядам присвоят имена и фамилии героев обороны Полоцкого района.  

# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Литвинович # Владимир Терентьев # Фотофакт

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