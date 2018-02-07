«Очень важен мастер»: как нарастить волосы без ущерба для здоровья? Советы специалиста

Чего хочет женщина?! Как минимум, длинные, густые и шелковистые волосы. Но природа щедра далеко не ко всем представительницам прекрасного пола. На «рынке красоты» продолжают набирать популярность нарощенные волосы.

Яна Каверцева, мастер по наращиванию волос:

С помощью наращивания волос можно изменить не только длину и объём, но и цвет. В данный момент более 10 видов наращивания волос. Самый из них популярный – это капсульный, итальянский. Это кератиновая капсула, на которую крепится волос. Прядь берётся по толщине, ровно такой же, как и прядь нарощённая. Капсулка разогревается с помощью специального утюжка. Температура утюжка 180 градусов, также как обычный утюжок, которым мы ежедневно выпрямляем волосы или накручиваем. Это абсолютно безопасно.

Девушки, мечтающие о пышной шевелюре, должны понимать: наращивание волос отнюдь не «панацея от всех бед» в погоне за идеальной причёской. При неправильном уходе срок жизни обновки значительно сократится.

Яна Каверцева:

Клиентки, которые думают: «Я наращу волосы, я просыпаюсь, встаю с кровати – у меня шикарная шевелюра, шикарная укладка». Такого, естественно, не будет. Им нужно будет как-то ухаживать, выпрямлять, делать относительные процедуры. В принципе, всё как со своими.

Как правило, средним количеством наращиваемых прядей на одну процедуру считается 125 ампул. Откуда же берется такое количество материала? Яна Каверцева:

Разные ходят слухи. То, что там их срезают с тех, кто умер уже. Естественно, это, как бы невозможно. Вы, наверное, уже видели: «Куплю волосы, дорого. Это, действительно, донорские срезы. Есть китайские волосы, которые очень схожи с нашими. Это может быть лучше психологически для кого-то, но по качеству, конечно же, никогда не превзойдёт наши славянские волосы. Дарья не новичок в этой бьюти-сфере. Из-за нехватки собственного объёма и длины, она успешно повторяет эту нехитрую манипуляцию на протяжении двух лет. Однако, и на её долю выпадали испытания красотой.

Дарья Куделко:

Я поняла для себя, что очень важен, это правда, мастер. Потому что как-то я сходила на коррекцию к непроверенному мастеру. В итоге, у меня через неделю уже выпало около 30 капсул – это было очень много. Потом буквально за неделю у меня выпали все волосы; ну, не выпали мои, а выпали просто капсулы, они сошли. Это было ужасно.

Потеря наращённых волос – это полбеды. Существуют и более грустные последствия таких процедур. Ольга Хомич, врач-трихолог:

Сталкиваются с проблемами выпадения, нередко бывают нарушения со стороны кожи волосистой части головы. Это могут быть и воспалительные какие-то изменения, которые мы тоже лечим. Это могут быть даже вплоть до нарушения общего состояния у людей, склонных к головным болям, мигрени, вегетососудистая дистония. Могут обостриться эти состояния.