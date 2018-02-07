«Очень важен мастер»: как нарастить волосы без ущерба для здоровья? Советы специалиста

Чего хочет женщина?! Как минимум, длинные, густые и шелковистые волосы. Но природа щедра далеко не ко всем представительницам прекрасного пола. На «рынке красоты» продолжают набирать популярность нарощенные волосы.
Чего хочет женщина?! Как минимум, длинные, густые и шелковистые волосы. Но природа щедра далеко не ко всем представительницам прекрасного пола. На «рынке красоты» продолжают набирать популярность нарощенные волосы.
Яна Каверцева, мастер по наращиванию волос:
С помощью наращивания волос можно изменить не только длину и объём, но и цвет. В данный момент более 10 видов наращивания волос. Самый из них популярный – это капсульный, итальянский. Это кератиновая капсула, на которую крепится волос. Прядь берётся по толщине, ровно такой же, как и прядь нарощённая. Капсулка разогревается с помощью специального утюжка. Температура утюжка 180 градусов, также как обычный утюжок, которым мы ежедневно выпрямляем волосы или накручиваем. Это абсолютно безопасно.
Девушки, мечтающие о пышной шевелюре, должны понимать: наращивание волос отнюдь не «панацея от всех бед» в погоне за идеальной причёской. При неправильном уходе срок жизни обновки значительно сократится.
Яна Каверцева:
Клиентки, которые думают: «Я наращу волосы, я просыпаюсь, встаю с кровати – у меня шикарная шевелюра, шикарная укладка». Такого, естественно, не будет. Им нужно будет как-то ухаживать, выпрямлять, делать относительные процедуры. В принципе, всё как со своими.
Как правило, средним количеством наращиваемых прядей на одну процедуру считается 125 ампул. Откуда же берется такое количество материала?
Яна Каверцева:
Разные ходят слухи. То, что там их срезают с тех, кто умер уже. Естественно, это, как бы невозможно. Вы, наверное, уже видели: «Куплю волосы, дорого. Это, действительно, донорские срезы. Есть китайские волосы, которые очень схожи с нашими. Это может быть лучше психологически для кого-то, но по качеству, конечно же, никогда не превзойдёт наши славянские волосы.
Дарья не новичок в этой бьюти-сфере. Из-за нехватки собственного объёма и длины, она успешно повторяет эту нехитрую манипуляцию на протяжении двух лет. Однако, и на её долю выпадали испытания красотой.
Дарья Куделко:
Я поняла для себя, что очень важен, это правда, мастер. Потому что как-то я сходила на коррекцию к непроверенному мастеру. В итоге, у меня через неделю уже выпало около 30 капсул – это было очень много. Потом буквально за неделю у меня выпали все волосы; ну, не выпали мои, а выпали просто капсулы, они сошли. Это было ужасно.
Потеря наращённых волос – это полбеды. Существуют и более грустные последствия таких процедур.
Ольга Хомич, врач-трихолог:
Сталкиваются с проблемами выпадения, нередко бывают нарушения со стороны кожи волосистой части головы. Это могут быть и воспалительные какие-то изменения, которые мы тоже лечим. Это могут быть даже вплоть до нарушения общего состояния у людей, склонных к головным болям, мигрени, вегетососудистая дистония. Могут обостриться эти состояния.
Чтобы подчеркнуть богатство «природных ресурсов» и не «заработать» проблем со здоровьем, необходимо знать, что для наращивания волос существуют противопоказания.
Ольга Хомич:
Любые воспалительные заболевания волосистой части головы такие, как псориаз, экзема, аллергические какие-то состояния, просто повышенная чувствительность кожи волосистой части головы. Где-то могут быть нарушения структуры. Слабые, поврежденные, ломкие, сухие или генетические особенности, или повреждающие наружные причины изменения стержня волос, и, конечно, при приеме некоторых препаратов, антибиотиков, гормональных препаратов.