«Боимся, конечно, вечером ходить». В Малоритском районе волки вплотную подходят к домам людей

Новости Беларуси. Волки облюбовали приграничную зону в Малоритском районе. Охотники бьют тревогу: с начала зимы пришлось ликвидировать несколько особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Петр Бутрим отправился по следам зверя.

Николай Гаврилюк охотник, но этой зимой еще и следопыт. Мужчина ежедневно обходит окрестные леса в поисках самого серого или его следов. Чаще в одиночку, чтобы не спугнуть.

Николай Гаврилюк, охотник Олтушского охотничьего хозяйства:

По следу, по следу, петляли по полю, то по лесу. И довел вот сюда вот. Они вошли в лес. Я там объехал машиной, где можно, остальное пешком обошел.

А дальше, что называется, дело техники. Охотникам тогда удалось пристрелить двоих. Иначе никак – уж очень близко волки стали подходить к домам сельчан.

Сергей Козак, егерь Олтушского охотничьего хозяйства:

Все ходят по грибы. Ну неизвестно, что у него в голове – это дикий зверь, это волк.

Петр Наумчик на хуторе живет один. До ближайшей деревни километра четыре. Волки здесь бывают не реже почтальона. О нежданных гостях хозяин узнает по лаю псов. Те же далеко от дома не отходят – их предшественника сгубили именно волки.

Петр Наумчик, житель хутора Чемерынь:

Только стемнеет, то в лес брешут, то сюда (тут кукуруза была) тоже все время брешут. А они ж как ходят: с одной стороны зайдут. У меня одну собаку забрали, но это уже давно.

Неподалеку от жилых домов охотники замечали даже лежки зверя.

Петр Бутрим, СТВ:

Свежими следами хищника буквально в сотне метров от хутора здесь уже никого не удивишь.

Волк, причем крупный, по всей вероятности пробегал здесь совсем недавно – вчера, а может даже сегодня утром.

Анна Сымоник, жительница деревни Заозерное:

Боимся, конечно, вечером ходить. Боимся, раз молва пошла. И за животных, и так если куда вечером по деревне пойти, тоже опасно.

В последний раз в этих местах волки активно хозяйничали лет десять назад. Сейчас хищники облюбовали пограничную полосу.