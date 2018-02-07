Как сдать ЦТ? Секреты успеха от тех, кто набрал 100 баллов

Не за горами один из главных экзаменов любого школьника – централизованное тестирование, успешная сдача которого подарит заветную путевку в мир студенчества. Сегодня система образования дает шанс любому ученику подготовиться на высшем уровне. А новая форма репетиционного тестирования позволяет проходить тесты на компьютере дистанционно!

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

По всем 15 предметам каждый абитуриент, порешав тест, может увидеть, что он решил неправильно.

Каждую ошибку сопровождает правильный вариант ответа. Тут же абитуриент видит ссылку на нужную литературу и даже параграф в учебнике, чтобы повторить и убрать пробел в знаниях.

Юрий Миксюк:

Конечно же, целесообразность – это сделать таким образом, чтобы на бесплатной основе дать возможность любому, кто по каким-то причинам имеет, может быть, затруднения или не может куда-то поехать, пройти, и он все это может проделать в школе.

С помощью новых технологий будущий студент учится правильно заполнять бланки теста и делать акцент только на задании. Но так ли это просто, сдать ЦТ на 100 баллов? Наталья Мищенко:

В 2016 я поступала на факультет международных отношений БГУ. По английскому я набрала 99. Русский язык я вообще не сдавала, потому что у меня был диплом на олимпиаде. И по обществу – сотку.

Английский изучала с репетитором. А к тесту по обществоведению готовилась год. Читала по параграфу в день, также были и особенные секреты запоминания. Наталья Мищенко:

Я делала карточки, на одной стороне я писала фамилию, а на второй – самые ключевые слова, достижения этого человека, и по три в день я брала, повторяла, учила и каждый день у меня, как снежный ком, все больше фамилий было. А главный рецепт – это не придумывать новое, доверять своему чувству и идти к заветной цели прямо здесь и сейчас.

Наталья Мищенко:

Наверное, чтобы сдать ЦТ, нужно думать как составители ЦТ. И не всегда те знания, которые у нас есть, они нужны там. Анна, студентка первого курса Института журналистики БГУ, также стала счастливой обладательницей сертификата с заветными 100 баллами по русскому языку.