«Очень ждали эту квартиру». Ключи от социального жилья получили жители Витебска

Новости Беларуси. Долгожданное новоселье в Витебске. Ключи от заветных квартир получили горожане, которые имеют право на жилье социального пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это сироты. Только в 2017 году в северной столице Беларуси сдали почти 190 таких квартир. В том числе 120 – в доме, построенном за счет помощи Китайской Народной Республики.