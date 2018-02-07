«Очень ждали эту квартиру». Ключи от социального жилья получили жители Витебска
Новости Беларуси. Долгожданное новоселье в Витебске. Ключи от заветных квартир получили горожане, которые имеют право на жилье социального пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном это сироты. Только в 2017 году в северной столице Беларуси сдали почти 190 таких квартир. В том числе 120 – в доме, построенном за счет помощи Китайской Народной Республики.
Марина Арещенко, начальник управления жилищной политики Витебского горисполкома:
Дети-сироты в соответствии с действующим законодательством имеют право выбора решить свой жилищный вопрос. Либо путем получения жилого помещения социального пользования на условиях договора найма. Либо право выбора – это строительство жилья с государственной поддержкой. Это льготный кредит и субсидия.
Татьяна Губко, житель Витебска:
Мы живем в общежитии. После рождения ребенка, конечно, безусловно, удобнее в квартире жить будет. Переезд в ближайшие выходные будет. У нас уже все готово, мы на чемоданах уже сидим. Очень-очень ждали эту квартиру.
Только за 2017 год в Беларуси возвели около 4 миллионов квадратных метров жилья. В лидерах по строительству – Минская область. На особом контроле государства стоит обеспеченность нуждающихся в социальном жилье. Таких семей-новоселов в стране более двух тысяч.