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​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов

25 февраля 2024 11:53
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Каким критериям должен отвечать депутат? Какими качествами и компетенциями обладать? На что обращают внимание перед тем, как заполнить бюллетень? Ожидания от тех, кому сегодня доверяют свои голоса – собрали мнения белорусов.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-1

Я считаю, что депутат должен быть честным, открытым человеком, который будет делать только лучшее для района.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-4

Ответственный должен быть за свои поступки, слова. Чтобы, если пообещали, то должны выполнить.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-7

Человек должен быть уроженец того места, где он является депутатом.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-10

Чтобы дверь к нему открывалась спокойно, свободно, люди заходили и спрашивали у него.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-13

Человек, который должен обладать житейским опытом. Человек, который умеет держать свое слово и не подводить своих избирателей.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-16

Которые знают, чем живет наша деревня, наш район, наша область, республика.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-19

Выслушать простого человека, нашего, белорусского. Чтобы услышал он, какие проблемы у нас, может быть, помочь человеку может, чтобы лучше жить нам было.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-22

Я сама из сферы образования, поэтому я считаю, что человек из сферы образования будет представлять мои интересы.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-25

Тот, кто сможет за собой повести людей, руководство. С самыми лучшими человеческими качествами, нравственными, патриотическими.

​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов-28

Он если берется за это дело, чтобы выполнял то, что обещает людям.

# Выборы в Беларуси # общество

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