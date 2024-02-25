​Главные качества, которыми должен обладать депутат. Мнения белорусов

Каким критериям должен отвечать депутат? Какими качествами и компетенциями обладать? На что обращают внимание перед тем, как заполнить бюллетень? Ожидания от тех, кому сегодня доверяют свои голоса – собрали мнения белорусов.

Я считаю, что депутат должен быть честным, открытым человеком, который будет делать только лучшее для района.

Ответственный должен быть за свои поступки, слова. Чтобы, если пообещали, то должны выполнить.

Человек должен быть уроженец того места, где он является депутатом.

Чтобы дверь к нему открывалась спокойно, свободно, люди заходили и спрашивали у него.

Человек, который должен обладать житейским опытом. Человек, который умеет держать свое слово и не подводить своих избирателей.

Которые знают, чем живет наша деревня, наш район, наша область, республика.

Выслушать простого человека, нашего, белорусского. Чтобы услышал он, какие проблемы у нас, может быть, помочь человеку может, чтобы лучше жить нам было.

Я сама из сферы образования, поэтому я считаю, что человек из сферы образования будет представлять мои интересы.

Тот, кто сможет за собой повести людей, руководство. С самыми лучшими человеческими качествами, нравственными, патриотическими.