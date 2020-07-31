Прямой эфир

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

31 июля 2020 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У пограничной службы нет выходных. Рубеж охраняют круглосуточно – 24 на 7.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-1

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-3

Максим Бейтюк, старший офицер управления охраны государственной границы Сморгонской пограничной группы:  
Сердце пограничной заставы – это дежурное помещение, где аккумулированы все технические средства охраны госграницы. Тем самым поддерживаем собственную безопасность. Есть очень много случаев нападения на пограничную заставу.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-6

Здесь, в «дежурке», самая ответственная работа. От действий солдат зависит, насколько оперативно тревожная группа попадет на «место икс» и успеет задержать правонарушителей. Каким выдастся день на границе и сколько раз может поступить сигнал, предугадать невозможно.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-9

Максим Бейтюк:  
Всегда запоминается хорошее, когда мы выполняем мы свой долг – задержание нарушителей государственной границы. И было очень много случаев по задержанию. Всегда приятно, когда все идет гладко.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-12

Срабатывает система, мы обнаруживаем след, ставим собаку на этот след. Благодаря собаке, надеясь на нее, пройдя 5-7 километров, выходим точно на нарушителя госграницы.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-15

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-17

Эта погранзастава едва ли не самая инновационная в стране – полностью автономная. Современные техника, оборудование, средства охраны границ. На территории расположились административное здание, дом для офицерского состава, гараж, заправка, котельная, спортплощадка.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-20

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе-22

Максим Бейтюк:  
Недалеко отсюда, на пункте пропуска «Каменный Лог» была задержана очень большая партия – около 300 кг наркотических средств, которые транзитом через Беларусь шли в Россию, а там их распределяют по разным странам. Тем самым мы защищаем и свою страну: чтобы к нам не попали наркотики, своих детей тем самым оберегаем.   

# Государственная граница Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Максим Бейтюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях
31 июля 2020 16:46

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места
31 июля 2020 16:36

Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места

Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска
31 июля 2020 16:30

Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска