Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У пограничной службы нет выходных. Рубеж охраняют круглосуточно – 24 на 7.

Максим Бейтюк, старший офицер управления охраны государственной границы Сморгонской пограничной группы:

Сердце пограничной заставы – это дежурное помещение, где аккумулированы все технические средства охраны госграницы. Тем самым поддерживаем собственную безопасность. Есть очень много случаев нападения на пограничную заставу.

Здесь, в «дежурке», самая ответственная работа. От действий солдат зависит, насколько оперативно тревожная группа попадет на «место икс» и успеет задержать правонарушителей. Каким выдастся день на границе и сколько раз может поступить сигнал, предугадать невозможно.

Максим Бейтюк:

Всегда запоминается хорошее, когда мы выполняем мы свой долг – задержание нарушителей государственной границы. И было очень много случаев по задержанию. Всегда приятно, когда все идет гладко.

Срабатывает система, мы обнаруживаем след, ставим собаку на этот след. Благодаря собаке, надеясь на нее, пройдя 5-7 километров, выходим точно на нарушителя госграницы.

Эта погранзастава едва ли не самая инновационная в стране – полностью автономная. Современные техника, оборудование, средства охраны границ. На территории расположились административное здание, дом для офицерского состава, гараж, заправка, котельная, спортплощадка.