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В Гродно завершают строительство храма Александра Невского

20 ноября 2024 07:21
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Новая архитектурная жемчужина Гродненщины. На окраине города возводят церковь Александра Невского. Храм располагается в непосредственной близости к крупным микрорайонам Вишневец и Южный, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно завершают строительство храма Александра Невского-2

Стройка началась в апреле. За полгода уже возведены стены, декорированные глиняными кирпичами, каменными вставками и барельефами. Установлены арки, сводчатые потолки, крыша, купол и крест, построена колокольня. На текущем этапе работы продолжается облицовка фасадов. Архитекторы проекта черпали вдохновение из древней Коложи, стремясь воссоздать первозданный вид храма.

В Гродно завершают строительство храма Александра Невского-4

Протоиерей Николай Лабынько, настоятель прихода храма Святого Благоверного князя Александра Невского, секретарь Гродненской епархии:
Ни на один день стройка не останавливается. Бывает, больше работ, объема работ выполняется, бывает меньше. С июля в нижнем храме у нас уже начались богослужения. Храм 7 июля был освящен. То есть и община, не только строительство объекта визуально выполняется, но и строительство общины как прихода тоже на сегодняшний день идет полным объемом.

Завершить строительство храма планируют в 2025 году. Преобразится и территория вокруг новой церкви. Здесь будут высажены деревья, обустроены прогулочные дорожки, вдоль которых разместятся лавочки для отдыха.

# Церковь # Православные в Беларуси

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