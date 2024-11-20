В Гродно завершают строительство храма Александра Невского

Новая архитектурная жемчужина Гродненщины. На окраине города возводят церковь Александра Невского. Храм располагается в непосредственной близости к крупным микрорайонам Вишневец и Южный, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройка началась в апреле. За полгода уже возведены стены, декорированные глиняными кирпичами, каменными вставками и барельефами. Установлены арки, сводчатые потолки, крыша, купол и крест, построена колокольня. На текущем этапе работы продолжается облицовка фасадов. Архитекторы проекта черпали вдохновение из древней Коложи, стремясь воссоздать первозданный вид храма.

Протоиерей Николай Лабынько, настоятель прихода храма Святого Благоверного князя Александра Невского, секретарь Гродненской епархии:

Ни на один день стройка не останавливается. Бывает, больше работ, объема работ выполняется, бывает меньше. С июля в нижнем храме у нас уже начались богослужения. Храм 7 июля был освящен. То есть и община, не только строительство объекта визуально выполняется, но и строительство общины как прихода тоже на сегодняшний день идет полным объемом.

Завершить строительство храма планируют в 2025 году. Преобразится и территория вокруг новой церкви. Здесь будут высажены деревья, обустроены прогулочные дорожки, вдоль которых разместятся лавочки для отдыха.