Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси с днём рождения

20 ноября поздравления с днем рождения принимает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Направил их предстоятелю РПЦ и Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша жизнь – пример беззаветного служения идеалам добра и милосердия. Ваш неустанный труд на благо православной церкви и общества дарит уверенность и спокойствие людям. Через пастырское слово с призывом к сохранению христианских ценностей и культурного наследия обогащаются наши духовные основы. Особо ценен вклад, который вы вносите в развитие межнационального диалога, в укрепление белорусско-российской дружбы.