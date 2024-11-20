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Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси с днём рождения

20 ноября 2024 07:34
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20 ноября поздравления с днем рождения принимает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Направил их предстоятелю РПЦ и Президент Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша жизнь – пример беззаветного служения идеалам добра и милосердия. Ваш неустанный труд на благо православной церкви и общества дарит уверенность и спокойствие людям. Через пастырское слово с призывом к сохранению христианских ценностей и культурного наследия обогащаются наши духовные основы. Особо ценен вклад, который вы вносите в развитие межнационального диалога, в укрепление белорусско-российской дружбы.

# Патриарх Кирилл # Александр Лукашенко

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