«Очень много было звонков за помощью в расчистке». Молодёжь Минска участвует в «снежном» челлендже

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Спецтехника, которая убирает Минск, не справляется, поэтому выходит Союз молодежи, который тоже помогает в уборке снега. Есть горячая линия, которая функционирует при минской городской организации, а также при каждом территориальном комитете Минска. Каждый желающий может, помимо того, что предложить помощь, также обратиться за помощью к нам. Очень большой спрос начался два дня назад, когда очень много выпало осадков в Минске. На основании этого очень много было звонков за помощью в расчистке снега.