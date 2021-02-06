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«Очень много было звонков за помощью в расчистке». Молодёжь Минска участвует в «снежном» челлендже

06 февраля 2021 12:11
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Новости Беларуси. «Снежный» челлендж – молодежная акция «Уберем снег вместе» – продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень много было звонков за помощью в расчистке». Молодёжь Минска участвует в «снежном» челлендже-1

В эстафету адресной помощи включились все территориальные комитеты БРСМ столицы. Молодые люди помогают пенсионерам и всем, кто нуждается. Добровольцами стали и курсанты Военной академии. Будущие офицеры расчистили дорожки возле храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

«Очень много было звонков за помощью в расчистке». Молодёжь Минска участвует в «снежном» челлендже-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Спецтехника, которая убирает Минск, не справляется, поэтому выходит Союз молодежи, который тоже помогает в уборке снега. Есть горячая линия, которая функционирует при минской городской организации, а также при каждом территориальном комитете Минска. Каждый желающий может, помимо того, что предложить помощь, также обратиться за помощью к нам. Очень большой спрос начался два дня назад, когда очень много выпало осадков в Минске. На основании этого очень много было звонков за помощью в расчистке снега.

«Очень много было звонков за помощью в расчистке». Молодёжь Минска участвует в «снежном» челлендже-7

Под снежным одеялом оказались стоянки, пешеходные дорожки и дворы. Очистить территорию самостоятельно под силу не всем. Акция продлится до конца зимы.

# БРСМ # общество # Роман Бондарук # Фотофакт

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