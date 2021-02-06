Создают условия, приближенные к естественным. Как зоосад с несколькими птицами превратился в приют для сотен зверей?

Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» все начиналось 10 лет назад с нескольких птиц. Эти любопытные и дружелюбные ламы были одними из первых жителей зоосада, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:

Животные у нас появились в 2011 году, эти две девочки приехали из Гродненского зоопарка, а потом я оттуда же взял мальчика, и вот у нас уже большое семейство. – Сколько примерно у вас сейчас животных?

– 30 видов пернатых, столько же животных.

– А по количеству?

– Если считать птиц, то доходит до 600-700. Когда молодые появляются, то еще больше. А животных, если считать с нашим сафари-парком, то где-то 200-300.

Тигрица Хельга, величественный зубр Борис, рысь Луна, а еще лани, страусы, фазаны, павлины, 15 видов кур, олени. Есть и конеферма. Кстати, по периметру просторных вольеров проложен конный маршрут.

Яна Шипко, корреспондент:

Обойти всю территорию зоосада и пообщаться с каждым из обитателей не хватит и дня. Только в одном этом вольере кролики, морские свинки, нутрия Масик и даже ежик, только его не видно, он сейчас в зимней спячке.

Задумывался зоосад отнюдь не как приют. Но за годы работы здесь успели подлечить много животных. В прошлом году местное охотхозяйство нашло в болоте обессиленного олененка, которого бросила мама. Аисты, лебеди с травмами остались на пмж. Здесь же в Станьково уже облюбовали новый вольер и неприспособленные для выживания в природе лисы, которых вырастили в центре «Сирин».

Михаил Турыгин:

Лис передали из «Сирина». Были маленькие вольеры, мы сделали побольше, им есть, где побегать, порыться не на бетоне, а на песочке.

Александр Самков, директор центра экологического туризма «Станьково»:

С наступлением холодов кто увидел лебедя, кто аиста не улетевшего. Поступает много звонков, чтобы мы кого-то где-то спасли. Всех принимаем, стараемся, кого возможно, забрать, все через инспекцию, стараемся оформить все документы. Много у нас спасенных аистов, лебедей, которые не улетели. У кого-то повреждено крылышко, у кого-то с лапкой проблемы, всех поступающих смотрит ветврач.

Вот, например, пополнение в большом семействе. Для работников центра неожиданное, но радостное событие в холодное время года.

Михаил Турыгин:

Среди зимы у наших подопечных волна окота, появились малыши, хорошо, что погода не сильно морозная. Им хорошо на улице. Бывает, когда сильные морозы, то приходится некоторых малышей, пока они обсыхают, забирать в теплое помещение и ждать день-два, пока они окрепнут.

В «Станьково» не стремятся, чтобы животные выглядели идеально. Наоборот, условия создают максимально приближенные к естественным, чтобы посетители могли, не мешая диким животным, наблюдать за их повадками.

Александр Самков:

И спасти, и показать, чтобы люди понимали, что не все звери могут быть в красивом виде. Они могут быть с поврежденной лапкой, крылышком. Когда мы это видим, и люди приходят, задают вопросы, стараемся всем объяснять, что не все так просто. Во-первых, интересно. Во-вторых, и жалость есть к ним, и спасти хочется каждого. Когда люди благодарны, что мы делаем такую работу, хочется и хочется работать.