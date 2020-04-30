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Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»

30 апреля 2020 17:05
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Новости Беларуси. Подведомственные предприятия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси передали 6-й столичной больнице медицинское оборудование экспертного класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»-1

«Есть всё необходимое, чтобы пациент выздоравливал». Аппараты ИВЛ и УЗИ пополнили арсенал 6-й больницы Минска

Ультразвуковой сканер уже подключат в работу в роддоме, где помощь оказывают беременным и молодым мамам.

Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»-4



Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
В нашем роддоме уже появилось четверо деток от мам, которые инфицированы. Все детки, к счастью, здоровы, и мамы себя чувствуют хорошо.

# Коронавирус # общество # Игорь Юркевич # Фотофакт

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