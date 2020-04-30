Главврач 6-й больницы: «В нашем роддоме появилось четверо деток от мам, которые инфицированы»

Новости Беларуси. Подведомственные предприятия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси передали 6-й столичной больнице медицинское оборудование экспертного класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ультразвуковой сканер уже подключат в работу в роддоме, где помощь оказывают беременным и молодым мамам.





Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

В нашем роддоме уже появилось четверо деток от мам, которые инфицированы. Все детки, к счастью, здоровы, и мамы себя чувствуют хорошо.