Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область

В графике Президента – сегодня, 14 апреля, рабочая поездка в Могилевскую область. Глава государства посещает рыбоводное хозяйство в Краснопольском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декабре 2025 года здесь введен в эксплуатацию современный комплекс по выращиванию радужной форели. Это базовая площадка для еще двух аналогичных объектов в соседних районах. К 2028 году в хозяйстве планируют наладить замкнутый цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн рыбы ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. Проект реализуется в рамках инициативы «Один район – один проект» и получил государственную поддержку в соответствии с программой развития юго-востока Могилевской области.

Президенту доложат о работе предприятия и перспективах всей отрасли. Сегодня в стране действуют 16 организаций, занимающихся выращиванием рыбы. При этом основная часть ценных пород производится на крупных специализированных комплексах. Также в повестке дня – совещание по вопросам социально-экономического развития региона.