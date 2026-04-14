В Оршанском районе появился мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на шасси МАЗа

На Оршанском таможенном посту начал работу мобильный инспекционно-досмотровый комплекс на базе шасси Минского автомобильного завода. Это первое подобное устройство в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшая технология кардинально меняет процесс досмотра грузового транспорта: теперь процедура занимает всего 10 минут. Комплекс сканирует фуры прямо на месте, без разгрузки, – просвечивает груз насквозь с помощью особого излучения и автоматически маркирует содержимое цветом: отдельно выделяет органику и металл. Благодаря этому специалисты быстро и безопасно выявляют контрабанду, а значит, заметно ускоряется таможенное оформление.

Александра Трофимчук, старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Оршанского таможенного поста: Наш комплекс является мобильным и его особенностью является то, что сканируемый транспорт остается на месте, в то время как сама установка движется вперед. Для анализа и сканирования нами используются излучения, кабина оператора и кабина водителя являются защищенными. Водитель транспорта отводится на безопасное расстояние, и по окончанию сканирования нами проводится анализ полученных данных. И мы принимаем решение о проведении либо не проведении дальнейших операций таможенного контроля.

Михаил Юденко, начальник Оршанского таможенного поста:

Комплекс создан на базе автомобиля МАЗ, выбор отечественного бренда обусловлен не только поддержкой производителя, но и прагматизмом – это существенно удешевляет и обслуживание техники и упрощает ремонт благодаря доступности запчастей и сервисной сети.

Подобные мобильные комплексы уже успешно работают на многих белорусских таможнях. С их помощью специалисты неоднократно обнаруживали опасные вещества и грузы, которые пытались незаконно ввезти в страну.