В Минске 21-летний молодой человек попытался выдать себя за жертву телефонных мошенников
В Минске 21-летний молодой человек попытался выдать себя за жертву телефонных мошенников, но обман раскрылся. Парень обратился в милицию и заявил, что осенью 2025 года по указанию неизвестных взял кредит на 30 тысяч рублей и оставил деньги в «тайнике-закладке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, звонившие представлялись правоохранителями, пугали уголовной ответственностью и даже угрозами в адрес брата.
– Что было на самом деле?
– Брал долгов, кредитов, проиграл все на ставках.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Было установлено, что мошенники не звонили минчанину, а кредит он взял по своему же желанию и проиграл деньги в онлайн-казино. Чтобы не расстраивать маму, он придумал легенду с телефонным обманом. А в милицию обратился, думая, что после этого его долг перед банком будет аннулирован. Хотя на самом деле даже реальные жертвы преступления не освобождаются от обязанности выплачивать кредит, взятый по указанию аферистов. В настоящий момент проводится проверка.
В Министерстве внутренних дел напоминают: заведомо ложный донос о преступлении влечет штраф, арест, ограничение или даже лишение свободы до трех лет.