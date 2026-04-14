В Минске 21-летний молодой человек попытался выдать себя за жертву телефонных мошенников, но обман раскрылся. Парень обратился в милицию и заявил, что осенью 2025 года по указанию неизвестных взял кредит на 30 тысяч рублей и оставил деньги в «тайнике-закладке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, звонившие представлялись правоохранителями, пугали уголовной ответственностью и даже угрозами в адрес брата.