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«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения

12 мая 2020 21:17
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Новости Беларуси. В столице то весна, то осень, но, всем прогнозам вопреки на, центральной аллее ботанического сада расцвел рододендрон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения-1

Пока май удивляет минчан погодой, эти розовые кустарники впечатляют посетителей парка своими соцветиями.

«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения-4

Например, этот рододендрон приехал в Минск из Германии и не испугался суровой белорусской погоды.

«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения-7

Два года провел в питомнике, а зацвел лишь сейчас, в разгар непогоды.

«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения-10

Иван Володько, заместитель директора по научной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Очень короткий период, когда ими можно любоваться. Вот такая более прохладная дождливая погода им по душе, поэтому я думаю, что ему сейчас хорошо.

# Растения и цветы # общество # Иван Володько # Фотофакт

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