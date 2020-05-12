«Очень короткий период, когда можно любоваться». Рододендрон в ботаническом саду выбрал лучшее время для цветения

Новости Беларуси. В столице то весна, то осень, но, всем прогнозам вопреки на, центральной аллее ботанического сада расцвел рододендрон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице то весна, то осень, но, всем прогнозам вопреки на, центральной аллее ботанического сада расцвел рододендрон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока май удивляет минчан погодой, эти розовые кустарники впечатляют посетителей парка своими соцветиями.
Например, этот рододендрон приехал в Минск из Германии и не испугался суровой белорусской погоды.
Два года провел в питомнике, а зацвел лишь сейчас, в разгар непогоды.
Иван Володько, заместитель директора по научной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Очень короткий период, когда ими можно любоваться. Вот такая более прохладная дождливая погода им по душе, поэтому я думаю, что ему сейчас хорошо.