Бассейны в Минске работают в штатном режиме. Как их дезинфицируют?

Новости Беларуси. Посетители бассейнов не изменяют здоровым привычкам и активно занимаются спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для их комфорта и безопасности каждый час проводится тщательная дезинфекция: специалисты обрабатывают поверхности, протирают поручни, а в воду добавлено больше хлора. Во время сеансов число посетителей ограничено, что позволяет держать безопасную дистанцию.

София Лысеня, воспитанница Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:

Я хожу всегда на тренировки. Я никогда их не пропускаю фактически, потому что я понимаю, что тренировки – это надо. Если ты хотя бы два дня не поплаваешь, чувство воды пропадет.