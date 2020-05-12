Прямой эфир

Бассейны в Минске работают в штатном режиме. Как их дезинфицируют?

12 мая 2020 21:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Посетители бассейнов не изменяют здоровым привычкам и активно занимаются спортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бассейны в Минске работают в штатном режиме. Как их дезинфицируют?-1

Для их комфорта и безопасности каждый час проводится тщательная дезинфекция: специалисты обрабатывают поверхности, протирают поручни, а в воду добавлено больше хлора. Во время сеансов число посетителей ограничено, что позволяет держать безопасную дистанцию.

Бассейны в Минске работают в штатном режиме. Как их дезинфицируют?-4

София Лысеня, воспитанница Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:
Я хожу всегда на тренировки. Я никогда их не пропускаю фактически, потому что я понимаю, что тренировки – это надо. Если ты хотя бы два дня не поплаваешь, чувство воды пропадет.

Бассейны в Минске работают в штатном режиме. Как их дезинфицируют?-7

Инна Рублевская, директор Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта:
В основном плавает три-четыре человека на дорожке, комфортные условия как раз таки. Обеззараживающие средства очень хорошие. У нас установки хорошие, из соли вырабатываем хлор.

# Коронавирус # общество # София Лысеня # Инна Рублевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений
12 мая 2020 21:12

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений

Трёхуровневая система лечения коронавируса и поддержка отдельных категорий граждан. Итоги совещания во Дворце Независимости
12 мая 2020 20:25

Трёхуровневая система лечения коронавируса и поддержка отдельных категорий граждан. Итоги совещания во Дворце Независимости

Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания
12 мая 2020 19:12

Ирина Костевич: задача стоит, чтобы ни один пожилой человек, ни человек с инвалидностью не оказался без внимания