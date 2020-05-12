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На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений

12 мая 2020 21:12
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Новости Беларуси. Парапеты вдоль реки на улице Коммунистической починили и оштукатурили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений-1

Внешний вид остался прежним: набережная имеет историческую ценность и изменять внешний вид конструкций было нельзя. На ремонт ушло меньше месяца. Сейчас ведутся завершающие работы на спусках к воде.

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений-4

Уже к третьему июля здесь планируется открытие фонтана. Сейчас система тестируется.

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений-7

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Строительство – 1953-1956 год. Соответственно, необходимо постоянное обследование. По результатам обследования и составления дефектных актов выполнен текущий ремонт именно тех мест, где это необходимо было. 145 метров погонных.

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений-10

Я каждый день хожу. Видно, свеженькие бордюрчики. Все красиво, аккуратненькие, очень быстро.

На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений-13

Каждый день здесь гуляю, вижу эти изменения. Все, что делается, делается к лучшему, и мы это замечаем.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

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