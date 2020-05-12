На набережной Свислочи вдоль Коммунистической закончили ремонт ограждений

Новости Беларуси. Парапеты вдоль реки на улице Коммунистической починили и оштукатурили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Внешний вид остался прежним: набережная имеет историческую ценность и изменять внешний вид конструкций было нельзя. На ремонт ушло меньше месяца. Сейчас ведутся завершающие работы на спусках к воде.

Уже к третьему июля здесь планируется открытие фонтана. Сейчас система тестируется.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Строительство – 1953-1956 год. Соответственно, необходимо постоянное обследование. По результатам обследования и составления дефектных актов выполнен текущий ремонт именно тех мест, где это необходимо было. 145 метров погонных.

Я каждый день хожу. Видно, свеженькие бордюрчики. Все красиво, аккуратненькие, очень быстро.