«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов

Новости Беларуси. Юные, активные и горячо любят свою Родину. Дворец Независимости распахнул свои двери для учащихся военно-патриотических центров «Скиф» и «Доблесть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полусотни ребят 31 мая познакомились с символом белорусской государственности.

Для них побывать в стенах, где проходят встречи на высшем уровне и принимаются важнейшие решения, – настоящий праздник. Своим масштабом юных патриотов покорил Зал торжественных церемоний. Именно здесь чествуют лучших выпускников и спортсменов страны. В будущем многие из ребят планируют оказаться во Дворце именно в этом амплуа.