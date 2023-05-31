Прямой эфир

«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов

31 мая 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юные, активные и горячо любят свою Родину. Дворец Независимости распахнул свои двери для учащихся военно-патриотических центров «Скиф» и «Доблесть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полусотни ребят 31 мая познакомились с символом белорусской государственности.

Для них побывать в стенах, где проходят встречи на высшем уровне и принимаются важнейшие решения, – настоящий праздник. Своим масштабом юных патриотов покорил Зал торжественных церемоний. Именно здесь чествуют лучших выпускников и спортсменов страны. В будущем многие из ребят планируют оказаться во Дворце именно в этом амплуа.

«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов-1

Мечтал, было очень интересно, проявлял интерес, чтобы приехать. Очень хотел посмотреть на эту красоту, как тут все на самом деле.

«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов-4

Когда мы зашли, я очень была удивлена, потому что тут очень красиво, великолепные картины. Мне тут очень понравилось.

«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов-7

Картины вообще… Люстры очень красивые, картины прямо с мой рост. Впечатляют своей красотой.

«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов-10

Николай Гераскин, инструктор по водолазной подготовке военно-патриотического центра «Скиф»:
23 человека привезли. Ребята у нас есть уникальные, есть ребята, которые в 5 лет совершили прыжки с парашютом. В программу входит парашютная подготовка, водолазная подготовка, стрелковая подготовка, штурмовой альпинизм, медицина и так далее.

Экскурсия получилась по-настоящему интересной и познавательной. На память гости заберут массу впечатлений и десятки фото.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Есть ли шанс вернуться на родину и жить без оглядки на ошибки? Состоялось заседание комиссии по возвращению беглых
31 мая 2023 13:26

Есть ли шанс вернуться на родину и жить без оглядки на ошибки? Состоялось заседание комиссии по возвращению беглых

Православные со всех уголков Беларуси приехали в Добрушский район, где упокоены мощи праведного Иоанна Кормянского
31 мая 2023 13:05

Православные со всех уголков Беларуси приехали в Добрушский район, где упокоены мощи праведного Иоанна Кормянского

Как оборудовали минские пляжи к купальному сезону? Узнали об интересных новшествах
31 мая 2023 12:58

Как оборудовали минские пляжи к купальному сезону? Узнали об интересных новшествах