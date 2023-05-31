«Очень хотел посмотреть на эту красоту». Во Дворец Независимости пригласили на экскурсию воспитанников патриотических клубов
Новости Беларуси. Юные, активные и горячо любят свою Родину. Дворец Независимости распахнул свои двери для учащихся военно-патриотических центров «Скиф» и «Доблесть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полусотни ребят 31 мая познакомились с символом белорусской государственности.
Для них побывать в стенах, где проходят встречи на высшем уровне и принимаются важнейшие решения, – настоящий праздник. Своим масштабом юных патриотов покорил Зал торжественных церемоний. Именно здесь чествуют лучших выпускников и спортсменов страны. В будущем многие из ребят планируют оказаться во Дворце именно в этом амплуа.
Мечтал, было очень интересно, проявлял интерес, чтобы приехать. Очень хотел посмотреть на эту красоту, как тут все на самом деле.
Когда мы зашли, я очень была удивлена, потому что тут очень красиво, великолепные картины. Мне тут очень понравилось.
Картины вообще… Люстры очень красивые, картины прямо с мой рост. Впечатляют своей красотой.
Николай Гераскин, инструктор по водолазной подготовке военно-патриотического центра «Скиф»:
23 человека привезли. Ребята у нас есть уникальные, есть ребята, которые в 5 лет совершили прыжки с парашютом. В программу входит парашютная подготовка, водолазная подготовка, стрелковая подготовка, штурмовой альпинизм, медицина и так далее.
Экскурсия получилась по-настоящему интересной и познавательной. На память гости заберут массу впечатлений и десятки фото.