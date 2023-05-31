Есть ли шанс вернуться на родину и жить без оглядки на ошибки? Состоялось заседание комиссии по возвращению беглых

Новости Беларуси. Есть ли шанс вернуться на родину и жить без оглядки на события прошлого? Ответы на эти вопросы гражданам, находящимся за рубежом, готова дать специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание экспертов под председательством генерального прокурора состоялось 31 мая.

На рассмотрение были вынесены более 20-ти обращений белорусов. Материалы внимательно изучили, после чего комиссия приняла решения по каждому отдельному запросу. Вскоре всех просителей уведомят об их статусе.

Обратиться в комиссию могут белорусы, находящиеся за пределами страны, которые опасаются возвращаться из-за совершения в 2020 году правонарушений, или преступлений, либо из-за своей возможной причастности к их совершению.