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Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова

21 июня 2021 06:28
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Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Вероника Кудринецкая стала победителем десятой Международной журналистской премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в номинации «Информационный сюжет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова-1

В октябре 2020 года Вероника освещала жизнь вайнахов в восстановленном Грозном. Материал получил высокую оценку жюри.

Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова-4

В столице Чеченской Республики прошла торжественная церемония награждения с участием главы республики Рамзана Кадырова.

Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова-7

Телевидение, информационный сюжет.

Победитель в этой номинации Кудринецкая Вероника Владимировна, корреспондент редакции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение». Минск, Беларусь.

Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова-10

Беларусь, друзья, приветствуем.

# Журналистика # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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