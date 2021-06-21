Корреспондент СТВ стала победительницей премии «Золотое перо». Награждение прошло с участием с Рамзана Кадырова
Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Вероника Кудринецкая стала победителем десятой Международной журналистской премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в номинации «Информационный сюжет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В октябре 2020 года Вероника освещала жизнь вайнахов в восстановленном Грозном. Материал получил высокую оценку жюри.
В столице Чеченской Республики прошла торжественная церемония награждения с участием главы республики Рамзана Кадырова.
Телевидение, информационный сюжет.
Победитель в этой номинации – Кудринецкая Вероника Владимировна, корреспондент редакции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение». Минск, Беларусь.
Беларусь, друзья, приветствуем.