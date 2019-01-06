«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день

Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Рождественский сочельник прихожане собираются в храме с особым настроением.

В этот день принято исповедоваться. В церкви 6 января называют Навечерием Рождества Христова, то есть днем накануне праздника.

Я молюсь за всех православных христиан Беларуси. Хочу, чтобы в этот светлый праздник пришло тепло во все дома.

Праздник этот семейный и встречать его нужно только в кругу семьи. Это очень чистый праздник.

Это великая-великая благодать – прийти в храм в этот праздник и быть сопричастным этой великой службе.

Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска уже в 22 часа начнет Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Христиане будут вспоминать евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.