Прямой эфир

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день

06 января 2019 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Рождественский сочельник прихожане собираются в храме с особым настроением.

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-1

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-3

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-5

В этот день принято исповедоваться. В церкви 6 января называют Навечерием Рождества Христова, то есть днем накануне праздника.

Прихожане:

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-8

Я молюсь за всех православных христиан Беларуси. Хочу, чтобы в этот светлый праздник пришло тепло во все дома.

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-11

Праздник этот семейный и встречать его нужно только в кругу семьи. Это очень чистый праздник.

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-14

Это великая-великая благодать – прийти в храм в этот праздник и быть сопричастным этой великой службе.

Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска уже в 22 часа начнет Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Христиане будут вспоминать евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу.

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-17

«Очень чистый праздник». У православных Беларуси рождественский сочельник: что принято делать в этот день-19

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

В этот день верующие завершают 40-дневный Рождественский пост. С первой звездой за общим столом соберутся семьи, чтобы отведать сочиво – главное блюдо, от которого и происходит название этого вечера.

«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самые жаркие моменты ледовых баталий, научные итоги 2018-го и истории чудесных исцелений. Анонс программы «Неделя»
06 января 2019 12:06

Самые жаркие моменты ледовых баталий, научные итоги 2018-го и истории чудесных исцелений. Анонс программы «Неделя»

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»
06 января 2019 11:45

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Александр Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях
06 января 2019 06:29

Александр Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях