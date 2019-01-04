«Каждый день творите дела добра». Интервью с Митрополитом Павлом накануне Рождества

Новости Беларуси. Рождество Христово все ближе, и православный мир активно готовится встретить этот светлый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь возникает вопрос: в чем же должна заключаться наша подготовка к нему кроме обычных хозяйственных хлопот? Об этом и не только в интервью нашей коллеги Екатерины Жиляниной с Митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршем Экзархом всея Беларуси. Екатерина Жилянина, СТВ:

Как правильно подготовиться к празднику?

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В течение всего поста церковь нас всех призывает приготовить свою храмину внутреннюю, свое сердце, омыть ее слезами покаяния, постараться исповедовать свои проступки, грехи, которые присущи, к сожалению, каждому человеку. Сегодня можно услышать о том, что Рождество Христово – это семейный праздник, поэтому надо быть дома. Совсем нет, это всемирное торжество. Сегодня вместе с нами и ангельский мир, и Земля, и все верующие во Христа – все воспевают родившегося в Вифлееме Христа Спасителя. Поэтому если мы не посетим храм, то мы не сможем в полноте ощутить эту радость. Екатерина Жилянина:

А рождественское застолье каким должно быть?

Митрополит Павел:

Так вот церковь дает возможность людям: постились 40 дней – ну, теперь немножко расслабьтесь. Тут разрешается вкушение и мясных, и молочных продуктов. Кто что имеет, может есть. Но все равно должно быть благоразумие. Екатерина Жилянина:

А у вас есть какое-нибудь любимое блюдо рождественское? Митрополит Павел:

Что приготовят, то буду есть.

Екатерина Жилянина: Я не могу у вас не спросить о том событии, которое произошло в октябре. Как идет процесс разрыва отношений с Константинополем? Митрополит Павел:

Вы знаете, мы все ведь с глубокой скорбью переживаем то, что происходило. Это действительно трагедия, трагедия всеправославного масштаба. Святейший Патриарх Кирилл – вы обратили внимание – со скорбью, но с надеждой обратился к Патриарху Варфоломею с просьбой, пока еще не поздно, отказаться. Это же политическая авантюра, другого здесь просто никак не приставишь. Вообще единственный случай в истории православной церкви, когда православные не хотят автокефалии, а им дают ее. Им ее навязывают. Если даже навязывают…

Но вы посмотрите, что происходит на самом деле. Объединились схизматики с раскольниками, православных-то нету. Среди всего епископата всего два человека только решили перейти туда. Остальная масса – огромное количество людей, 90 епископов, православные верующие, православные священники – они этого не хотят. Они хотят, чтобы церковь была единой. Мы молимся. Слава Богу, в Беларуси сегодня такого стремления к автокефалии нет. Раздаются иногда некоторые голоса: «А не попросить ли и нам в Беларуси?» Но вы знаете, совершенно откровенно и открыто надо сказать: если для Украины это страшная трагедия, попытка навязать автокефалию, то если это будет происходить в Беларуси, то для Белорусской православной церкви это будет смерть. Все. Это обречение Белорусской православной церкви на уничтожение. Слава Богу, что сегодня епископат Белорусской церкви и священнослужители, и практически все верующие об этом не помышляют. Разве нам плохо сегодня? Слава Богу, и глава государства, и правительство сегодня делают все возможное, чтобы жили люди в Беларуси в мире и в согласии. Зачем разделение? Кому это надо? Это важный вопрос: кому это надо? Тому, кто хочет разделения, тому, кто хочет вражды и ненависти. Поэтому будем надеяться, что этого в Беларуси не произойдет.

Конечно, сегодня мы вспоминаем встречу с главой государства членов Священного синода, членов Синода, которая состоялась 15 октября. Мы услышали замечательные слова от главы государства Александра Григорьевича, который сказал, что надо хранить духовно-нравственные ценности. Вы представляете? Глава государства призывает хранить духовно-нравственные ценности нашего народа. Что это значит? Это значит, что он прекрасно понимает, что если люди будут жить на основе этих духовно-нравственных ценностей, то тогда не нужны будут никакие карательные органы, не нужны будут никакие суды, не нужны будут никакие дополнительные законы. Люди будут жить по заповедям. Поэтому если эта духовно-нравственная основа нашего народа сохранится, будет процветать государство. Екатерина Жилянина:

Может быть, в связи с этим особый символизм приобретает то, что следующий год стал Годом Полоцкого собора?

Митрополит Павел:

Вы знаете, да. Я сегодня об этом говорю: то, что там было плохое – люди, не повторяйте этого больше никогда. Живите в мире и согласии. Вспомните, посмотрите, что творилось. Вражда, ненависть, разделение было. И хочется пожелать, чтобы мы, вспоминая те страшные годы лихолетья, этого больше не повторяли. Ведь сегодня, слава Богу, Беларусь вот уже 75 лет живет в мире. Екатерина Жилянина:

Давайте все-таки вернемся к Рождеству. Вы как-то сказали, что вместо подарков нужно делать на Рождество добрые дела. Митрополит Павел:

Если вы не можете людям как-то материально осуществить, просто поздравьте всех с праздником. Просто улыбнитесь людям. Скажите: «Братья и сестры, с праздником!» Проходите, встречаете соседа – скажите: «Доброе утро! Как настроение?» И все. Эта улыбка может компенсировать любые другие материальные подарки.