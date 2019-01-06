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Александр Лукашенко: праздник Рождества объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях

06 января 2019 06:29
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Новости Беларуси. Президент Беларуси поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление православным христианам Беларуси с Рождеством Христовым

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Рождеством Христовым.

Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства – любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе.

Пусть великолепие рождественских дней подарит вам радость общения с близкими, придаст духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.

Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # общество

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