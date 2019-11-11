«Очень большая гордость у всей семьи». В Витебске прошла торжественная церемония прощания десантников с воинской службой

Новости Беларуси. Витебские десантники прощаются со срочной службой. Особый для гвардейцев ритуал состоялся на площади Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественным маршем прошли более 300 военнослужащих. Это место называют символом стойкости и мужества защитников Отечества. Возложение цветов к памятнику воину-десантнику – еще одна традиция 103-й бригады. Здесь полтора года назад военнослужащие начинали свой путь в армии – принимали присягу. Первые увольнения по стране начнутся 12 ноября.

Тамара Иванова, бабушка военнослужащего:

Подрос, возмужал, стал такой мужчина настоящий.

Екатерина Чубукова, сестра военнослужащего:

Очень большая гордость у всей семьи за Сашу, потому что отслужил, стал настоящим мужчиной, приобрел мужественность, цель в жизни. Возможно, даже пойдет по стопам военным.

Денис Кривенцов, заместитель командира по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Наши военнослужащие отточили свое мастерство на новой технике, которая поступила в этом году в наше соединение. Получили воинские специальности, которые, в частности, пригодятся им и в повседневной жизнедеятельности после увольнения в запас.