«Мною была распространена информация, не соответствующая действительности». Опровержение фактов, изложенных в сюжетах

Ольга Евсиевич:

Мною была распространена информация, не соответствующая действительности, порочащая деловую репутацию интернет-магазина купитьврассрочку.бел в ходе двух интервью передаче «Добро пожаловаться», опубликованных на сайте телеканла СТВ 14.04 2019 года и 23.05 2019 года. А именно: искажена информация об обязательствах интернет-магазина купитьврассрочку.бел в части сроков поставки покупателю приобретённого товара, доведена неверная информация о способах расчёта покупателя с интернет-магазином купитьврассрочку.бел. Озвученные мною в вышеуказанных интервью претензии к интернет-магазину купитьврассрочку.бел являются необоснованными. В действительности работники интернет-магазина купитьврассрочку.бел не давали пустых обещаний, не допускали нарушения договорных обязательств передо мной и иными клиентами по срокам поставки товаров согласно заключённым договорам, не уклонялись от расторжения договора со мной, не требовали от меня выплаты сумм, не предусмотренных договором оферты и договором купли-продажи, не обманывали покупателей, не переставали отвечать на телефонные звонки, не откладывали доставку товара на неопределённый срок. Приношу свои извинения за доведение информации, не соответствующей действительности, перед интернет-магазином купитьврассрочку.бел и телезрителями.