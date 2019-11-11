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«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом

11 ноября 2019 08:45
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Семейная идиллия у домашнего очага. Далеко не шалаш, однако, признаются жильцы этого дома, – рай.

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом-1

Семья Терени, жители агрогородка Вертелишки Гродненской области:
У нас был огород прямо за нашим домом. И у нас есть свой мотоблок. Когда мы посадили огород, картошку, едем на мотоблоке, а здесь строится этот дом. Я честно говорю, я говорю: «Вот бы мне такой домик!». И вот именно этот дом мы и получили.

«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом-4

«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом-6

В агрогородке Вертелишки несколько таких коттеджных микрорайонов. Домики, хоть и типовые, зато, как говорится, все включено. Газовое отопление – сельчане не замерзают, как большинство горожан в межсезонье, все удобства в доме – вода, канализация, да еще и приусадебный участок.

Семья Терени:
Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %.

«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом-9

Почему молодёжь охотно переезжает в агрогородки? Рассказываем, как белорусам помогают решить жилищный вопрос

Подробнее в видеоматериале.

# Год малой родины # общество # Фотофакт

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