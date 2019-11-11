«Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %». Семья из Гродненской области показала свой частный дом

О жизни в белорусских деревнях рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Семейная идиллия у домашнего очага. Далеко не шалаш, однако, признаются жильцы этого дома, – рай.

Семья Терени, жители агрогородка Вертелишки Гродненской области: У нас был огород прямо за нашим домом. И у нас есть свой мотоблок. Когда мы посадили огород, картошку, едем на мотоблоке, а здесь строится этот дом. Я честно говорю, я говорю: «Вот бы мне такой домик!». И вот именно этот дом мы и получили.

В агрогородке Вертелишки несколько таких коттеджных микрорайонов. Домики, хоть и типовые, зато, как говорится, все включено. Газовое отопление – сельчане не замерзают, как большинство горожан в межсезонье, все удобства в доме – вода, канализация, да еще и приусадебный участок.

Семья Терени:

Банк нам выдал кредит на 16 лет под 3 %.