«Очень благодарны за это». Американец рассказал, как попал на учения «Запад-2021»

Новости Беларуси. Сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая самолеты и вертолёты, десятки кораблей. Масштабные совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2021» подходят к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За маневрами получили возможность наблюдать военные атташе иностранных государств. На полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами присутствовали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО. Также на учениях присутствовали представители государств – членов ОДКБ и ШОС, делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации Международного комитета Красного Креста.

Джеймс Сибитс, майор, военный атташе (США):

Я – военный атташе, аккредитован в Киеве, но я приехал сюда, чтобы наблюдать за учениями «Запад-2021». Очень быстро сделали визу для меня, и мы очень благодарны за это.

Ласло Закань, полковник, военный атташе (Венгрия):

Все открыто, все показывали.