«Очень благодарны за это». Американец рассказал, как попал на учения «Запад-2021»
Новости Беларуси. Сотни тысяч человек, тысячи единиц военной техники, включая самолеты и вертолёты, десятки кораблей. Масштабные совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2021» подходят к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За маневрами получили возможность наблюдать военные атташе иностранных государств. На полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами присутствовали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, из которых семь являются членами блока НАТО. Также на учениях присутствовали представители государств – членов ОДКБ и ШОС, делегации Исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, делегации Международного комитета Красного Креста.
Джеймс Сибитс, майор, военный атташе (США):
Я – военный атташе, аккредитован в Киеве, но я приехал сюда, чтобы наблюдать за учениями «Запад-2021». Очень быстро сделали визу для меня, и мы очень благодарны за это.
Ласло Закань, полковник, военный атташе (Венгрия):
Все открыто, все показывали.
Наблюдали зарубежные гости за тем, как артиллеристы и Беларуси, и России нанесли двойной удар и уничтожили противника под Брестом. В маневрах приняли участие свыше 100 единиц техники и около 300 военнослужащих из двух стран.