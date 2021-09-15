Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине
Новости Беларуси. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в отделении Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь помогают молодым инвалидам научиться самостоятельности, приобрести навыки и знания, а также выбрать профессию, чтобы не только обеспечить себя, но и реализовать свой творческий потенциал и раскрыть индивидуальность.
Подробнее – Ангелина Валькович.
Лариса Радивило посещает отделение уже 13 лет. По образованию технолог швейного производства. Подушки, салфетки, постельное белье – со всем справляется с легкостью. Любит и готовить – в каждое блюдо вкладывает частичку своей души.
Лариса Радивило:
Несмотря на то, что я умею шить, я люблю время проводить на кухне. Я люблю готовить супы, недавно пекла пирог с яблоками.
А вот Максиму Сванидзе нравятся компьютеры. При этом подросток достаточно творческий. Участвует в спектаклях, увлекается музыкой, планирует научиться играть на гитаре. Но самая главная мечта – стать блогером.
Максим Сванидзе:
Люблю смотреть блогеров, они такие классные. Я даже их песни пою. Колонку приношу, и мы тут танцуем.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Лаванда, чабрец, мята, мелисса. Помимо творческих занятий ребята учатся выращивать и заготавливать полезные растения. Создание таких чайных композиций – тоже их рук дело.
Всего в отделении восемь кружков, две реабилитационно-трудовые мастерские, есть даже живой уголок. Благодаря занятиям ребята овладевают необходимыми навыками и умениями.
Чем еще занимаются в центре, смотрите в видеоматериале.