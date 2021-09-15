Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине

Новости Беларуси. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в отделении Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь помогают молодым инвалидам научиться самостоятельности, приобрести навыки и знания, а также выбрать профессию, чтобы не только обеспечить себя, но и реализовать свой творческий потенциал и раскрыть индивидуальность. Подробнее – Ангелина Валькович.

Лариса Радивило посещает отделение уже 13 лет. По образованию технолог швейного производства. Подушки, салфетки, постельное белье – со всем справляется с легкостью. Любит и готовить – в каждое блюдо вкладывает частичку своей души.

Лариса Радивило:

Несмотря на то, что я умею шить, я люблю время проводить на кухне. Я люблю готовить супы, недавно пекла пирог с яблоками.

А вот Максиму Сванидзе нравятся компьютеры. При этом подросток достаточно творческий. Участвует в спектаклях, увлекается музыкой, планирует научиться играть на гитаре. Но самая главная мечта – стать блогером.

Максим Сванидзе:

Люблю смотреть блогеров, они такие классные. Я даже их песни пою. Колонку приношу, и мы тут танцуем.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Лаванда, чабрец, мята, мелисса. Помимо творческих занятий ребята учатся выращивать и заготавливать полезные растения. Создание таких чайных композиций – тоже их рук дело.