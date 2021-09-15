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  • Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине

15 сентября 2021 14:30
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Новости Беларуси. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в отделении Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь помогают молодым инвалидам научиться самостоятельности, приобрести навыки и знания, а также выбрать профессию, чтобы не только обеспечить себя, но и реализовать свой творческий потенциал и раскрыть индивидуальность.

Подробнее – Ангелина Валькович.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-1

Лариса Радивило посещает отделение уже 13 лет. По образованию технолог швейного производства. Подушки, салфетки, постельное белье – со всем справляется с легкостью. Любит и готовить – в каждое блюдо вкладывает частичку своей души.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-4

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-6

Лариса Радивило:
Несмотря на то, что я умею шить, я люблю время проводить на кухне. Я люблю готовить супы, недавно пекла пирог с яблоками.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-9

А вот Максиму Сванидзе нравятся компьютеры. При этом подросток достаточно творческий. Участвует в спектаклях, увлекается музыкой, планирует научиться играть на гитаре. Но самая главная мечта – стать блогером.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-12

Максим Сванидзе:
Люблю смотреть блогеров, они такие классные. Я даже их песни пою. Колонку приношу, и мы тут танцуем.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-15

Ангелина Валькович, корреспондент:
Лаванда, чабрец, мята, мелисса. Помимо творческих занятий ребята учатся выращивать и заготавливать полезные растения. Создание таких чайных композиций – тоже их рук дело.

Здесь их обучают полезным навыкам и помогают выбрать профессию. Трудовая мастерская для людей с ограниченными возможностями работает в Воложине-18

Всего в отделении восемь кружков, две реабилитационно-трудовые мастерские, есть даже живой уголок. Благодаря занятиям ребята овладевают необходимыми навыками и умениями.

Чем еще занимаются в центре, смотрите в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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