«Масса уникальных мест». Финишировал автопробег «Символ единства». Вот что рассказали его участники

Новости Беларуси. Всебелорусский автопробег «Символ единства» финишировал у Кургана Славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он стартовал еще 3 сентября у стен Брестской крепости. На нынешней неделе автомарафон колесил по Минской области – только там преодолел более 400 километров. Участники посетили памятные места, пообщались с местными жителями. Конечный пункт назначения маршрута – мемориальный комплекс «Курган Славы». Это сакральный символ для каждого белоруса, знак суверенности и силы народа, добытый ценой жизни каждого третьего, погибшего на войне.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Масса уникальных мест, о которых, к нашему стыду, не знали, которые находятся где-то в глубинке, которые не раскручены, не имеют собственного крутого бренда. О них просто не знают – ни мы, ни белорусы, которые живут. И, наверное, одна из наших задач – показывать эти места, говорить, кричать о том, какая у нас прекрасная страна, чтобы каждый белорус знал об этом и гордился.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Мы должны знать историю, мы должны рассказывать о ней, потому что когда мы будем видеть, как на самом деле на Беларуси отразились события Великой Отечественной войны, естественно, мы будем делать все, что в наших силах, чтобы никогда не допустить повторения этих страшных событий.

Марина Гузгэ, участница автопробега «Символ единства»:

Очень запомнился «Тростенец», вот буквально перед тем, как мы приехали на Курган Славы. Марьина Горка – тоже рассказали нам много чего интересного, мы даже не знали по историям много чего. По Минской области много запомнилось очень.

Жители Смолевичского района передали патриотам Беларуси мешочек зерна нового урожая, из которого ко Дню народного единства испекут общий каравай. Поддержать автоколонну пришли депутаты, ветераны, молодежь.

Александра Василенок, ученица Озерицкослободской средней школы:

Мы приехали поддержать участников автопробега. Мы находимся на самом святом месте Беларуси – Кургане Славы. Это символ мужества, единства, героизма белорусского народа. Участники автопробега демонстрируют, что мы, белорусы, едины, мужественны. И мы сделаем все, чтобы наша страна развивалась и процветала.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Область действительно очень готовилась к этому масштабному и яркому событию. И вы видите, какой сегодня витает дух, дух патриотизма, единства, сплоченности они принесли нашему народу, всей нашей стране. На этой памяти, на истории, на наших традициях мы выстраиваем фундамент нашей суверенной, независимой, процветающей Беларуси.