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В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?

15 сентября 2021 14:29
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Новости Беларуси. Оригинальная остановка с правилами дорожного движения появилась в Молодечно. На красочных стендах собрали самые разные правила дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-1

Некоторые представлены в стихотворной форме. Многие пункты дополнены иллюстрациями. Сама остановка тоже преобразилась: теперь это современная металлическая конструкция со стеклянными вставками для баннеров.  

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-4

Красочные выдержки из ПДД помогут детям во время ожидания автобуса лучше запомнить правила и грамотно вести себя на дороге.  

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-7

Остановка разместилась возле средней школы № 1 имени Янки Купалы. Поэтому сотрудники ГАИ надеются, что информационные стенды будут пользоваться популярностью.  

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-10

Диана Галузо, инспектор по административной практике ОГАИ Молодечненского РОВД:
За летний период не было дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. И профбеседы, а также данные остановочные пункты помогают для усовершенствования и соблюдения правил дорожного движения несовершеннолетними. Строительство таких павильонов является новой формой подачи правил дорожного движения. На стендах собраны те базовые нормы и правила, которыми должен владеть как ребенок, так и взрослый.

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-13

Эта остановка – первая в области. В дальнейшем похожие павильоны будут появляться и в других городах Минской области.  

В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?-16

Их также планируют устанавливать возле школ, детских садов и гимназий.  

# Общественный транспорт # общество # Диана Галузо # Фотофакт

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