В Молодечно появилась остановка с выдержками из ПДД. Знаете зачем?

Новости Беларуси. Оригинальная остановка с правилами дорожного движения появилась в Молодечно. На красочных стендах собрали самые разные правила дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Некоторые представлены в стихотворной форме. Многие пункты дополнены иллюстрациями. Сама остановка тоже преобразилась: теперь это современная металлическая конструкция со стеклянными вставками для баннеров.

Красочные выдержки из ПДД помогут детям во время ожидания автобуса лучше запомнить правила и грамотно вести себя на дороге.

Остановка разместилась возле средней школы № 1 имени Янки Купалы. Поэтому сотрудники ГАИ надеются, что информационные стенды будут пользоваться популярностью.

Диана Галузо, инспектор по административной практике ОГАИ Молодечненского РОВД:

За летний период не было дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. И профбеседы, а также данные остановочные пункты помогают для усовершенствования и соблюдения правил дорожного движения несовершеннолетними. Строительство таких павильонов является новой формой подачи правил дорожного движения. На стендах собраны те базовые нормы и правила, которыми должен владеть как ребенок, так и взрослый.

Эта остановка – первая в области. В дальнейшем похожие павильоны будут появляться и в других городах Минской области.