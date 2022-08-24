«Оценка тем событиям дана». Лукашенко вручил госнаграды тем, кто обеспечивал национальную безопасность в 2020-м
Новости Беларуси. Церемония вручения государственных наград состоялась 24 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм главой государства награждены три десятка военнослужащих и представителей силовых структур Министерства обороны, МВД, Госпогранкомитета, Комитета госбезопасности, Службы безопасности Президента.
Как скажет Александр Лукашенко, эти люди были на острие в очень непростые для нашей страны времена. Высокие награды наряду с военными получили гражданские лица за проявленную решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в августе и осенью 2020 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все дальше вглубь истории уходят события тех незабываемых для нас с вами, памятных, можно сказать, дней 2020 года. Мы все больше и больше задаемся вопросом: так что это было на самом деле? Оценка тем событиям дана. И не цель моя сегодня повторяться. Скажу только одно. Как и человек от рождения, так и любой народ пишет свою историю. И спустя некоторое время, оглядываясь назад, с сожалением или гордостью констатируем факты своей жизни. У кого-то были страницы не очень. Кто-то гордится прожитыми годами. Точно так и наш белорусский народ, вообще народы в истории дают оценки прожитому. Так вот с этой точки зрения, думаю, ничего хорошего 2020 год нам в связи с этими событиями не добавил. Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться.
Прежде всего хочу поблагодарить наших людей и прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы выстояли прежде всего благодаря мужеству, стойкости – вашим этим добрым и хорошим качествам. Вспомните, мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что мы должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы – органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие – предназначены. Мы это сделали. Поэтому я исключительно благодарен вам.
Мое было распоряжение после этих событий всех ребят, которые насмерть стояли на улице, были травмированы и очень серьезно, но не отступили. Всех найти, пусть это будут тысячи и тысячи людей, и наградить. Может быть, мы кого-то пропустили, не заметили. Всякое бывает, жизнь сейчас сложная. Их надо найти – всех тех, кто был с нами на баррикадах, кто стоял в те августовские, сентябрьские дни, защищая нашу мирную жизнь. Даже если они сегодня убирают хлеб на комбайнах, уволившись из рядов Вооруженных Сил. Мы это сделаем.
Но, как всегда в жизни бывает, тех, кто рядом, как-то не замечаешь, кажется, что так и должно быть. Так и должно быть. Те, кто рядом, те идут, не оглядываясь, выполняя приказ. Думаю, настало время вернуть долги.
Список награжденных, впрочем, гораздо шире. В Указе, подписанном Президентом, порядка сотни человек. Заслуженные награды в ближайшее время по поручению главы государства вручат премьер-министр и госсекретарь Совета безопасности.