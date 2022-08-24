«Оценка тем событиям дана». Лукашенко вручил госнаграды тем, кто обеспечивал национальную безопасность в 2020-м

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все дальше вглубь истории уходят события тех незабываемых для нас с вами, памятных, можно сказать, дней 2020 года. Мы все больше и больше задаемся вопросом: так что это было на самом деле? Оценка тем событиям дана. И не цель моя сегодня повторяться. Скажу только одно. Как и человек от рождения, так и любой народ пишет свою историю. И спустя некоторое время, оглядываясь назад, с сожалением или гордостью констатируем факты своей жизни. У кого-то были страницы не очень. Кто-то гордится прожитыми годами. Точно так и наш белорусский народ, вообще народы в истории дают оценки прожитому. Так вот с этой точки зрения, думаю, ничего хорошего 2020 год нам в связи с этими событиями не добавил. Но белорусский народ справился. Мы с вами справились и выстояли. Это достойно того. И если оценить, что это были тяжелые дни, тяжелые август и сентябрь, но мы выстояли, этой страницей с этой точки зрения мы можем гордиться.

Прежде всего хочу поблагодарить наших людей и прежде всего всех вас. Все практически вы здесь люди военные. Мы выстояли прежде всего благодаря мужеству, стойкости – вашим этим добрым и хорошим качествам. Вспомните, мы тогда не думали ни о подвигах, ни о поступках. Мы просто понимали, что мы должны сделать свою работу. Защитить свою страну, защитить мир и покой наших граждан, для чего мы – органы власти, военные и рядом с нами люди стоящие – предназначены. Мы это сделали. Поэтому я исключительно благодарен вам.