Как получают рапсовое масло? О переработке «чёрного золота» узнали на клецком заводе

Новости Беларуси. Пять районов Минской области завершили массовую жатву. Это Копыльский, Любанский, Несвижский, Стародорожский и Клецкий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего с полей центрального региона убрано свыше 410 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Это 91 % от запланированного. В 2022 году ставку делают и на масличные культуры. Намолот рапса составляет свыше 260 тысяч тонн при средней урожайности почти 30 центнеров с гектара.