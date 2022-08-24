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Как получают рапсовое масло? О переработке «чёрного золота» узнали на клецком заводе

24 августа 2022 13:45
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Новости Беларуси. Пять районов Минской области завершили массовую жатву. Это Копыльский, Любанский, Несвижский, Стародорожский и Клецкий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как получают рапсовое масло? О переработке «чёрного золота» узнали на клецком заводе-1

Всего с полей центрального региона убрано свыше 410 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Это 91 % от запланированного. В 2022 году ставку делают и на масличные культуры. Намолот рапса составляет свыше 260 тысяч тонн при средней урожайности почти 30 центнеров с гектара.

О том, как перерабатывают черное золото и какие перспективы у рапсового масла, узнавала Алеся Иванова. Смотрите в видеоматераиле.

# Сельское хозяйство # общество # Алеся Иванова # Николай Голубович # Дмитрий Александрович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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