Оценить конфликт супругов и наказать за оскорбления в соцсетях. Зачем судебным экспертам лингвистические экспертизы?

Новости Беларуси. Лингвистические исследования начали проводить в Комитете судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это принципиально новая работа для наших специалистов. Она касается защиты прав человека от клеветы, оскорблений и экстремизма. Озвучивать аудиозапись на мониторе этого компьютера мы не имеем права: информация анонимна. Известно одно – эксперт исследует конфликт семейной пары. Докапывается до сути каждого слова, анализируют и интонацию, и контекст. Лингвистические экспертизы, которые касаются нарушений прав человека (например, клеветы, оскорблений), для Артема Кононенко – новое профессиональное направление.

Артем Кононенко, судебный эксперт Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Эксперт решает две задачи: первая – установление негативной информации о конкретном лице и вторая (если она имеется) – какими языковыми средствами она выражена. То есть мы анализируем словарные статьи и даем стилистические пометы. Например, если имеется помета «бранная», «вульгарная», «грубо просторечная», это будет подспорьем в трактовке инициатору.

Оскорбления в социальных сетях, клевета в средствах массовой информации или непристойная шутка от анонима. Теперь не только по инициативе правоохранителей человек может обратиться к специалистам, но и по собственному желанию.

В Комитете государственных экспертиз вынесут официальное заключение. Именно на его основании можно заявить в милицию или подать в суд.

Татьяна Лаврентьева, главный эксперт отдела электроакустики Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Мы не отвечаем на правовые вопросы. Мы не квалифицируем преступления. Мы не говорим, что это есть оскорбление, что это есть неприличное, что это есть клевета, потому что там фигурирует ложное, умысел. Мы работаем с текстом.

Эксперты уверены: проводить подобные исследования специалистам придется до тысячи в год. Такая экспертиза будет востребована даже в интересах национальной безопасности.

Александр Лучонок, СТВ:

Специалисты уже провели более 50 лингвистических экспертиз. Исследовалось досконально каждое слово и его смысл, понять который невозможно без вот такого напарника. Толковый словарь помогает определить значение проблемы и понять, почему за каждое неправильное слово нужно нести ответственность. Кроме того, судебные эксперты по новой методике начали проводить так называемые культурологические исследования, основная цель которых – помочь специалистам определить, содержит ли материал элементы порнографии.