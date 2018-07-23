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В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования

23 июля 2018 14:26
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Новости Беларуси. Лингвистические исследования начали проводить в Комитете судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования -1

Это принципиально новая работа для наших специалистов. Исследования касаются защиты прав человека от клеветы, оскорблений и экстремизма. Эксперты устанавливают – есть ли в конкретных высказываниях наличие негативной оценки и выносят официальное заключение, в котором описано толкование бранных или нецензурных фраз. Отмечу, исследования проводятся не только по инициативе правоохранительных органов и судов. Каждый гражданин, который считает, что его оскорбили, может обратиться к специалистам.

В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования -4

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
В процессе расследования уголовных дел возникали сложности, связанные с тем, что не было полноценной судебной экспертизы, которая указывала бы на то, что в том или ином объекте содержится негативная информация о лице. Этот пробел на сегодняшний день восполнен. Востребованность их нам представляется большой. Но я уверен, что их объем с каждым годом будет увеличиваться.

В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования -7

В госкомитете судебных экспертиз также начали проводить культурологические исследования, основная задача которых – дать правовую оценку и установить наличие или отсутствие в материалах дел порнографии. Сегодня в госкомитете проводится уже более 160 видов различных исследований.

В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования -10

# Судебная экспертиза # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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