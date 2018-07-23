В Комитете судебных экспертиз начали проводить лингвистические исследования

Новости Беларуси. Лингвистические исследования начали проводить в Комитете судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это принципиально новая работа для наших специалистов. Исследования касаются защиты прав человека от клеветы, оскорблений и экстремизма. Эксперты устанавливают – есть ли в конкретных высказываниях наличие негативной оценки и выносят официальное заключение, в котором описано толкование бранных или нецензурных фраз. Отмечу, исследования проводятся не только по инициативе правоохранительных органов и судов. Каждый гражданин, который считает, что его оскорбили, может обратиться к специалистам.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

В процессе расследования уголовных дел возникали сложности, связанные с тем, что не было полноценной судебной экспертизы, которая указывала бы на то, что в том или ином объекте содержится негативная информация о лице. Этот пробел на сегодняшний день восполнен. Востребованность их нам представляется большой. Но я уверен, что их объем с каждым годом будет увеличиваться.