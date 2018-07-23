Александр Лукашенко подписал распоряжение о благоустройстве военных кладбищ и мест захоронения

Соответствующее распоряжение подписано 23 июля Президентом Александром Лукашенко. Речь идет о мемориалах и памятниках воинской славы, одиночных и братских могилах воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Восстановительные работы необходимо завершить в следующем году. В 2019-ом страна будет праздновать 75 годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.