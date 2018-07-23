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Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»

23 июля 2018 13:24
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Новости Беларуси. Тем временем уже определились лидеры кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»-1

Так, в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский» Каменецкого района. Для главы семейства нынешняя жатва – уже 26-я. А супруга работает в школе, но в сезон тоже принимает участие в жатве. В одном экипаже работают третий сезон. Примечательно, что и в 2017 году комбайнеры были в числе рекордсменов.

Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»-4

Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»-6

Татьяна Кухта, комбайнер:
С весны у нас была жара, тогда подпалило, сейчас мочит. Но даже при таких условиях, урожай у нас неплохой

Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»-9

Всего на полях региона работает полторы тысячи комбайнов. В планах – завершить уборочную в Бресткой области планируют до конца июля.

Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»-12

# Уборочная кампания # общество # Татьяна Кухта # Фотофакт

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