Определились лидеры кампании: в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский»

Новости Беларуси. Тем временем уже определились лидеры кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Брестской области в составе первого экипажа-тысячника – семейная пара из хозяйства «Беловежский» Каменецкого района. Для главы семейства нынешняя жатва – уже 26-я. А супруга работает в школе, но в сезон тоже принимает участие в жатве. В одном экипаже работают третий сезон. Примечательно, что и в 2017 году комбайнеры были в числе рекордсменов.

Татьяна Кухта, комбайнер:

С весны у нас была жара, тогда подпалило, сейчас мочит. Но даже при таких условиях, урожай у нас неплохой