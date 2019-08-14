Неожиданно! Именно это чаще всего привозят белорусы из-за границы

Что чаще всего белорусы привозят из-за границы, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

У нас Национальный статистический комитет регулярно проводит обследования в пунктах пропуска, опрашивает лиц, которые пересекают границу. Согласно данному обследованию, за первое полугодие 2019 года самыми популярными товарами, которые ввозятся физическими лицами, на первом месте были алкогольные напитки, что неудивительно, потом идут продукты питания, следующая – бытовая химия, потом идет одежда и обувь. Это самые распространенные товары, которые ввозят физические лица из-за границы.