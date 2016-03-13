Обычаи – 24 часа в сутки: как праздновали Масленице на Руси, а как – сегодня?

Новости Беларуси. Белорусы сегодня не только прощают друг другу обиды, но прощаются с зимой и встречают весну. Масленицу отмечают как в старину — с танцами, песнями и народными обрядами. Только в горнолыжном центре «Силичи», что под Минском, праздник собрал тысячи человек. Рыцарские бои, катание на лошадях, сжигание чучела и дегустация блинов — забаву по душе нашел себе каждый. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ тоже не скучала.

Вот они – краски, задор, традиции. Будим ото сна природу, прогоняем зиму — некогда языческий обычай, сегодня настоящее народное гулянье. Пусть с приходом христианства Масленичную неделю и стали величать Сырной или Мясопустной. Масленица — это 7 дней с рабочими и выходными. И (внимание!) это не только блины! Обычаи – 24 часа в сутки.

Итак, понедельник — день «встречи», собственно, когда и делают чучело. Барыню из соломы наряжают в старые одеяния и возят с веселыми песнями на санях по всей деревне. Утром же дня сего свёкор со свекровью невестку отправляют в отчий дом, где вечером в кругу семьи определяется состав гостей, место и время гуляний.

Иван Крук, этнограф, писатель:

Эротические мотивы фактически, если хотите, доминировали. Шли по деревне 8-10 женщин. Вдруг видят – идет парень-переросток: 30 лет, а он не создает семью, не женится. Привязывали этому парню-переростку к ноге колодку: не работает твоя эта «тука», откупайся! Могли даже бревно в дом отнести!

«Заигрыш» – вторник. И здесь начинается самое зрелищное. Ряженые в балаганах, с домашними концертами. И куда же без тройки игривых! По сути, вторник — время сватовства. Парни присматривают себе невест, а девицы красные украдкой — суженных. Все чтобы после Великого Поста сыграть свадьбу.

«Что есть в печи — на стол мечи!» Это лакомка-среда. Или к теще на блины — в этот день принято румяными кругляшами уваживать зятьёв.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

«Лежачего не бьют», «двое дерутся, третий не лезь» – из этой оперы. Четверг – настоящий «разгуляй», когда мужчины атакуют снежный город, а женщины, старики и дети просто стоят и наблюдают. К сожалению, в кулачных боях поучаствовать нам не удалось, но вот отказать себе подраться подушками мы просто не могли.

Уж коль в среду зятья у тещ своих гостили, то в пятницу — «тещины вечерки». Хозяева застолья — дочерей мужья, спонсоры — те, что на язык остры. При этом плохо подготовленный ужин — серьезная причина многолетней вражды и тема для народного творчества.

Иван Крук, этнограф, писатель:

Тёща разогревала коровье масло и смазывала голову этому парню. То есть на масленую головку – вы же понимаете символику, - чтобы ты сделал сыночка моей дочке.

В субботу «посиделки золовкины». А воскресенье издревле называют «прощеным». В этот день принято просить прощения не только у родных, но и незнакомых — с трехкратным поклоном. И уже только облегчив душу, сжигают Масленицу.

Это – кульминация Масленичной недели. Причем в костер принято бросать блины и остатки угощения.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Еще одна традиция – баня. Причем не важно, русская классическая или вот такая – японская под открытым небом. Здесь важен сам процесс. Ведь уже завтра, в «чистый понедельник» и начнется Великий Пост, куда важно с чистыми мыслями.