С 14 марта в Беларуси дорожают банные услуги: что по чем будет?

Новости Беларуси. От пенсионной к коммунальной арифметике. С завтрашнего дня в Беларуси дорожают банные услуги. Теперь парные не будут получать дотации из государственного бюджета, и финансовая нагрузка ляжет на плечи самих банщиков.

К слову, до этого момента любители «крепкого веника» оплачивали чуть больше половины себестоимости «легкого пара». При этом владельцы «помывочных» уверяют: наживать на постоянных клиентах не собираются. О ценах на чистоту – корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Баня в наших широтах – общенациональное хобби. А герои «Иронии судьбы» будто бы списаны с коллег по «шайке и венику». Александр Яковлевич к банным традициям относится трепетно. Вот уже 32 года каждую пятницу он с друзьями идет в баню. Говорит, помыться, конечно, можно и дома, но здесь отдыхает душой. Грядущее повышение цен на «помывку» заядлый банщик воспринял с пониманием.

Александр Бакланов:

Посмотрите, кто сюда ходит? – Пенсионеры. Сейчас повышают на 5 тысяч. Будет 50. Этот нормально, пускай.

Правда, оптимизм Александра Яковлевича разделяют не все. Периодически накал эмоций в очереди к кассе становится равен температуре в парной.

Павел Белодед:

В Боровлянах была 33 тысячи баня, сейчас – 106. Оттуда народ пришел сюда, потому что тут сейчас 45.

У владельцев «помывочных» своя простая арифметика.

Владимир Гусев, заместитель директора по экономическим вопросам УП «Городские бани»:

Подорожание связано с тем, что, в первую очередь, отменены субсидии, которые занимали 40% в общих затратах. Также рост цен на топливно-энергетические ресурсы. Это приводить к подорожанию на 1-1,5%. Это основные. Плюс еще обслуживающие организации тоже поднимают цены. Сейчас у нас цена 45 тысяч – будет 50. На 5 тысяч – не большое значение.

В этом поселке баня – объект стратегический. На селе не только пар, но и чистота – залог здоровья. В баню здесь ходят целыми семьями. Тем более, этот современный комплекс мало напоминает привычную деревенскую баню.

Василий Жуховец:

В баню хочу всю свою сознательную жизнь. Что было до этого, что теперь – никакого сравнения нет. Баня получилась замечательная.

Подтягивать тарифы до реальных цен здесь коммунальщики не рискуют – бояться и вовсе остаться без клиентов. Говорят, уж слишком привыкли парные завсегдатаи к легкому для кошелька пару.

Что бы цены поднять минимально, приходится искать возможности снижать собственные затраты. В банях, где загруженность небольшая, задача решается методом вычитания. Например, вместо четырех банных дней оставляют три. Планируется сократить и штат работников общественных бань.

Валентин Апетенок, начальник филиала Молодечненского городского производственного унитарного предприятия «коммунальник»:

Себестоимость по результатам 2015 года в этой бане сложилась на уровне 126 тысяч за человека. На данный момент стоимость билета для общего отделения – 55 тысяч, для душа – 35 тысяч.

А это уже баня класса «люкс» – частное заведение с полным пакетом услуг. Можно не только с удовольствием попариться, но и понежиться в бассейне с гейзером. Кстати, банные принадлежности и даже веник включены в стоимость. Конкуренция для коммунальных бань серьезная.

Раиса Колонденок, хозяйка бани:

Те, клиенты, кто ходил к нам в сауну 5 лет, все и остались у нас. Может быть, немножко меньше стало клиентов, но недостатка мы не ощущаем. Ценовая политика – не самая дешевая, но из расчета 3-часового сеанса на 10-12 человек, получается до 300 тысяч белорусских рублей за сеанс на человека.

Содержание общественной бани – дело затратное. Основные расходы – на коммунальные услуги. В копеечку обходится и обслуживание помещений, в которых круглый год царят высокие температуры и повышенная влажность. Кстати, при полной загрузке, парная требует ремонт каждые полгода! В такой ситуации копеечное повышение цен на чистоту – объективная необходимость.

Но процесс этот – контролируемый. Например, для «Городских бань» Мингорисполком установил предельный уровень рентабельности – 25%. Это значит, что к концу года стоимость билета в общее отделение будет примерно 65 тысяч (его себестоимость). Сверху накинут всего 2-3 тысячи рублей.

Юлия Бешанова, СТВ:

Этот не просто памятник банщику. Говорят, Василий, именно так зовут персонажа, исполняет желания. Стоит только потереть его по животу. Так что, вероятно, к животу дяди Вани скоро выстроится очередь из желающих париться, не парясь о цене.