Шкурный интерес: почему отечественные предприятия не покупают мех у белорусских охотников?

Новости Беларуси. Каждый охотник желает знать, а точнее разобраться в парадоксальной ситуации. Как же так получается, что шкурки животных сдать на выделку довольно сложно, а нередко и вообще невозможно, официально, конечно, а вот крупнейший производитель изделий из меха те самый шкурки покупает в России. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ провела собственное расследование, во время которого ни одно животное не пострадало.

Татьяна Карпаева:

Первой появилась эта вот сумочка: здесь скомпоновали енота и кожу. Довольно-таки интересно. Честно говоря, я ни у кого такую не встречала.

О том, что ее аксессуар эксклюзивен, Татьяна не лукавит. Еще бы, ведь сшита сумочка на заказ, да и пушнину раздобыл не кто иной, как ее муж-охотник.

Татьяна Карпаева:

Потом появилась такая жилетка, а потом шубка – стриженный бобер и нутрия.

Это сегодня девушка не без гордости показывает свою коллекцию, а ведь на эксперимент с «диким» мехом она решилась далеко не сразу… Супругу пришлось уговаривать, накопившимся шкуркам ждать, а стереотипам рушиться…

Татьяна Карпаева:

Мягкий мех, теплый. Я, честно говоря, не ожидала, что бобер так может выглядеть. Шубка очень легонькая, очень чклассная.

Коллекции всего год, но где применить лесные трофеи, в их семье теперь знают. Тем временем, этот вопрос открыт для многих охотников. Ведь при ненадобности сдать шкуру зверя на переработку просто нереально. Во всяком случае, официально.

Прежде чем продолжить интервью, Сергей, охотник с десятилетним стажем, закрывает лицензию. Так положено. Сразу после добычи зверя. Дело сделано. А вот теперь можно и поговорить. О наболевшем…

Сергей Рукшта, охотник:

Я думаю, что у каждого охотника ежегодно пропадает минимум одна лиса, минимум один енот. А охотников десятки тысяч, соответственно, это десятки тысяч шкур пропали. Некоторые охотники это животное просто закапывают на месте.

Официальных точек, где бы у охотников принимали такое сырье, попросту нет. Как здесь не окунуться в ностальгию. Ходить на зверя Федор Петрович начинал в восьмидесятых. Тогда был и материальный резон: шкурки за хорошие деньги принимали в заготовительных пунктах.

Федор Лоско, охотник:

Модно было мех носить. Та же шапка из бобра. Это 85-е годы. Мужчина идет в красивой бобровой шапке – все на него внимание обращают. А сейчас это никому не надо.

С одной стороны – и мода капризная развернулась, но с другой – есть интерес. Правда, частный, но уже не выгодный для самих охотников.

Федор Лоско, охотник:

За копейки скупают. В основном, частники. И на Россию везут. Если приезжаешь в деревню к ребятам-охотникам, начинаешь разговора, в они: а куда его дену? Он приезжает, у кого-то две норки, две куницы берет оптом – и все.

Сергей Рукшта, охотник:

Если люди скупают и туда везут, значит, они на этом зарабатывают. Объявлений в газете много, что покупают. Люди к ним обращаются.

При этом охота – увлечение не из дешевых. Даже если не брать в расчет стартовые траты на разрешения и охотничьи девайсы, суммарная стоимость бензина, патронов и разрешающих путевок влетает в копеечку.

Сергей Рукшта, охотник:

Если бы были заготовительные конторы… У нас есть фабрики по производству меховых изделий. Если б туда могли бы направляться ресурсы, это государству было бы однозначно выгодно. И охотникам, соответственно.

Почему фабрики не работают с охотниками напрямую, вполне понятно. Во-первых, на каждую шкуру нужно ветеринарное свидетельство. При малых партиях это просто нерентабельно. Во-вторых, на производстве требуется однородное сырье.

О том, как важна правильная консервация, как нигде знают в этом месте. Это единственное предприятие в Минске, где сегодня занимаются выделкой шкур. Директор Алевтина Александровна в меховой теме уже сорок лет. Признается, что далеко не всегда пушнину от охотников можно пустить на шубку.

Алевтина Нечай, директор химчистки:

Сходить на охоту и получить удовольствие – это одно, а подготовить мех для выделки – это другое. Вот смотрите: сдал человек кролика. Вот он снял мясо, комом его в мешок сунул и принес – явно, что из этого кролика ничего не будет. А если человек правильно его законсервировал, то с него и будет хорошее сырье.

Так кто же должен оценивать, принимать и фильтровать? На самом крупном в Беларуси меховом комбинате сейчас вовсю идет модернизация, которая завершиться в следующем году. Предприятие в разы увеличит мощности, а вот работать с дикой пушниной здесь готовы с одной поправкой.

Сергей Бетеня, директор Витебского мехового комбината:

Решение этого вопроса может быть связано с тем, что кто-то – частное лицо или государственная организация – централизованно займется закупкой сырья у охотников, централизовано будет заниматься консервированием, комплектованием партий, отправкой на комбинат.

А на неделе нам стало известно, что такой централизованной работе быть. Закупкой дикой пушнины у охотников займется Белкоопсоюз. Начнут со шкурок актуального сейчас бобра.

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:

Данная работа нами будет организована с недели на неделю. Конечно, будут выявлены и определены какие-то критерии приема. И цена будет в зависимости от качества съема той же шкурки бобра. И я думаю, что эта цена заинтересует наших охотников.

Впрочем, не оставят без вниманием и другие виды пушнины. Тем более, если есть предложение.