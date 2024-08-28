Обязательно включите фары! ГАИ проводит традиционную акцию «Внимание – дети!»

Перекресток лета и осени просит зажечь огни. В преддверии учебного года ГАИ проводит традиционную акцию «Внимание – дети!». Об этом поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Ангарьян, начальник ОГАИ Ленинского РУВД Минска.
Юрий Царев, ведущий:
Как статистика? Она отражается после всех этих мероприятий?
Павел Ангарьян, начальник ОГАИ Ленинского РУВД Минска:
Несомненно, благодаря комплексу различных мероприятий в 2024 году нам удается наблюдать снижение ДТП с участием детей. Что самое отрадное – из этих ДТП у нас снижается количество ДТП по вине самих детей. В 2023 году было каждое третье ДТП по вине ребенка, в 2024 году у нас только каждое четвертое ДТП. В большинстве случаев эти ДТП с участием детей-пешеходов, в том числе передвигающиеся на средствах персональной мобильности. Как правило, это электросамокаты. Мы и профилактически пытаемся достучаться до каждого ребенка, до родителя, как себя вести правильно на дороге, вне дороги, в дворовых территориях, это большая проблема, особенно в каникулярный период. Перед новым учебным годом это тоже для нас проблема.
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