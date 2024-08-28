Обязательно включите фары! ГАИ проводит традиционную акцию «Внимание – дети!»

Перекресток лета и осени просит зажечь огни. В преддверии учебного года ГАИ проводит традиционную акцию «Внимание – дети!». Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Ангарьян, начальник ОГАИ Ленинского РУВД Минска.

Юрий Царев, ведущий:

Как статистика? Она отражается после всех этих мероприятий?