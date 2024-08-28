В Слуцке и Городее приступили к переработке сахарной свёклы

Сезон переработки свеклы на сахарных заводах Беларуси начался раньше прошлогоднего. К приему сырья уже приступили предприятия в Слуцке и Городее. В начале сентября корнеплоды начнут поступать на линии комбинатов в Скиделе и Жабинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под загрузку и потребность четырех заводов нужно 5 миллионов тонн свеклы. С уверенностью можно сказать, что такой объем есть на полях. В этом сезоне сложились благоприятные условия для роста корнеплодов.

Сахар – продукт социально значимый, стратегический. Беларусь обеспечивает им не только себя, но значительные объемы экспортирует. Все это результат солидных инвестиций в развитие отрасли, которые своевременно сделало государство. Полностью уйти от закупки сахара по импорту и производить его самим в нужном количестве – требование Президента. Именно по решению главы государства был принят ряд экономических мер, которые позволили модернизировать предприятия и нарастить выпуск продукции.